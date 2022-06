Luca Salatino e Soraia Ceruti: colpo di scena dopo Uomini e Donne, video

Luca Salatino e Soraia Ceruti, dopo la scelta al Trono Classico di Uomini e Donne, hanno stupito tutti i loro fedeli sostenitori pubblicando questo video sui loro canali social.

Luca Salatino è stato uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Il giovane romano ha iniziato il suo percorso negli studi Elios di Roma in veste di corteggiatore di Roberta Giusti e dopo il rifiuto di lei, è stato invitato da Maria De Filippi in persona a ricoprire il ruolo di tronista.

Il suo percorso è stato fatto di alti e bassi, ma nelle scorse ore è stata mandata in onda la scelta e Salatino ha scelto di iniziare una relazione al di fuori del programma con la corteggiatrice Soraia Ceruti. I due, nemmeno il tempo della scelta, sono stati protagonisti della cronaca rosa in quanto si è mormorato che il loro rapporto sia giunto al capolinea in quanto lui non avrebbe gradito l’amicizia di lei con Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, suo caro amico, ma qual è la verità?

Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo Uomini e Donne hanno spiazzato i loro fedeli sostenitori pubblicando questo video.

Uomini e Donne: Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo la scelta sorprendono così!

Luca Salatino soltanto ieri ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne, dove c’è stato un gesto di Maria De Filippi che ha lasciato tutti senza parole, ma la puntata in questione è stata registrata qualche tempo fa dando modo al web di sapere in anteprima che cosa successo.

Questo, in maniera inevitabile, ha scatenato numerosi gossip sulla sua storia con Soraia Ceruti in quanto in molti hanno subito dato adito alle voci che vedrebbero il loro rapporto essere giunto al capolinea a causa dell’amicizia di lei con l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri con cui i rapporti non si sono conclusi nel migliore dei modi.

Dopo la messa in onda della scelta, Luca e Soraia hanno deciso di rompere il silenzio in merito al gossip che li riguarda in modo tale da svelare finalmente la loro versione della storia considerato che prima della messa in onda della Scelta non avrebbero potuto fare diversamente.

NON DEVO INIZIARE A SHIPPARE SORAIA E LUCA NON DEVO INIZIARE A SHIPPARE SORAIA E LUCA NON DEVO INIZIARE A SHIPPARE SORAIA E LUCA NON DEVO INIZIARE A SHIPPARE SORAIA E LUCA NON DEVO INIZIARE A SHIPPARE SORAIA E LUCA NN DEVO INIZIARE A SHIPPARE SORAIA E LUCA pic.twitter.com/Y0otUZphos — L💕 36% 57%🧚 (@supremanes) May 31, 2022

Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme e questo video li immortala più felici e innamorati che mai. Segno che le voci uscite sul loro conto erano del tutto infondate.