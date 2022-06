Anticipazioni Sei Sorelle: baci e conflitti, colpi di scena in arrivo

Credete che i colpi di scena siano terminati? Siamo solo agli inizi! Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento de le Sei Sorelle è davvero avvincente, perché entriamo nel vivo della storia, soprattutto perché degli eventi sconvolgeranno la trama.

Suspense e forti emozioni, cosa si può chiedere di più dalla telenovela spagnola le Sei Sorelle? Possiamo confermare che abbiamo a che fare con un nuovo successo, un degno erede delle precedenti il Segreto e Una Vita, entrambe amate e seguite dal pubblico a casa che davvero non ha perso una sola messa in onda. Intrighi, tradimenti e amore, sono il perno centrale dell’appuntamento più atteso, quello nel quale sta per cambiare tutto, e la trama prende una strada inedita.

La sorelle Silvia sono appunto le protagoniste della soap spagnola Sei Sorelle, in onda su Rai 1 dal 30 maggio nella fascia pomeridiana delle 15,55, ed un episodio dura circa 50-60 minuti, momenti in cui la tensione è palpabile nell’aria. Questo perché la telenovela è ricca di avvenimenti, i quali ruotano attorno alle sorelle, e che a loro volta si intrecciano, mettendo le loro vite in seria difficoltà.

La morte improvvisa del padre Fernando, porterà le sorelle a porre in essere una serie di marchingegni pur di non affidare l’azienda tessile allo spietato zio Ricardo. Infatti, tenteranno di gestire loro il tutto, ma i tempi non accettano per via di pregiudizi la direzione di un’azienda da parte delle donne, così l’attenzione ricade su un donnaiolo molto particolare.

Si tratta di Salvador Montaner, personaggio che sconvolgerà la vita delle sorelle, perché causerà non pochi intrighi, ecco perché.

Sei sorelle: colpo di scena agrodolce per le due sorelle!

Innanzitutto è bene affermare che questa è proprio un’epoca d’oro per le telenovela, infatti sta per giungere un’altra degna erede del Segreto e di Una Vita. Insomma, il pubblico italiano ama da sempre le serie tv spagnole, non ci sono dubbi, fin dalle generazioni passate è così. Al momento, questi format continuano ad andare in onda, diventando sempre più moderni ed al passo con i tempi, ma i veri protagonisti sono gli intrighi. Proprio come quello di oggi!

E’ proprio nella trama che scoviamo gli elementi delle anticipazioni del giorno, e c’entrano proprio i due protagonisti in foto. Il già citato Salvador, e una delle sorelle, Diana, proprio colei che non ha per niente una bella impressione del giovane. Infatti, una volta arrivato alla loro tenuta, è l’unica che non riesce a vederlo di buon occhio, specialmente per il suo atteggiamento.

E’ il 1913, e l’occasione nella quale Adele, la sorella maggiore, vede in lui il giusto direttore, è il party di Blanca e del banchiere Rodolfo Loygorri, quello del loro fidanzamento. Diana cerca in tutti i modi di boicottare la sua presenza, ma alla fine viene lo stesso considerato l’uomo giusto per la direzione dell’azienda.

Infatti, lui afferma che più la vedrà sfuggente, maggiormente proverà attrazione nei suoi confronti, finché non le strapperà un bacio. La donna ricambierà con uno schiaffo, ma alla fin dei conti l’attrazione è provata anche dalla stessa, e non solo. La sorella minore Elisa confida alla domestica Merceditas di amarlo. Ma il suo sogno d’amore non può finire bene visto che la vede come una ragazzina, e ormai il suo cuore è per Diana.

Come se non bastasse tra le anticipazioni, non possiamo dimenticare il ritorno di Tristan nella suddetta telenovela, situazione che alimenta la tensione. Quindi, la conflittualità tra i personaggi è palese, specialmente tra i due che alla fine sembreranno proprio essere due amanti appassionati.

In attesa di ulteriori evoluzioni, restiamo aggiornati!