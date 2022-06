Royal Family: Meghan Markle, il suo gesto ha spiazzato tutti

Meghan Markle ha compiuto un gesto che ha sorpreso tutti. Nessuno pensava che potesse farlo, eppure è andata proprio così. Ecco cosa è successo

Meghan Markle è uno dei personaggi più chiacchierati della Royal Family. La sua presenza a Londra in occasione del Giubileo di Platino è quasi un evento. L’ex attrice statunitense non è presente nella capitale inglese ad un evento ufficiale da quasi due anni e mezzo. Da quando è avvenuta la ‘Megxit’, infatti, la Duchessa di Sussex non è più tornata a Londra per un evento pubblico.

Alcune settimane fa, dopo oltre due anni, ha incontrato la Regina Elisabetta in occasione di un breve incontro ufficiale. Dopo quella chiacchierata, i Sussex hanno comunicato ufficialmente la loro presenza alle celebrazioni in onore di Sua Maestà. L’anziana sovrana festeggia i settant’anni sul trono d’Inghilterra, un primato davvero invidiabile. Oggi Meghan Markle è su tutte le prime pagine per un gesto che ha sorpreso tutti. Nessuno si aspettava che potesse farlo, eppure è stato proprio così. Scopriamo insieme cosa ha combinato questa volta l’ex stella di Hollywood.

Meghan Markle onora le vittime di Uvalde

Nonostante alcune strane richieste da parte dei sudditi, Meghan Markle ed il Principe Harry hanno deciso di partecipare al Giubileo di Platino. Questa è un’ottima notizia, che placa parzialmente le polemiche tra i Sussex e la Royal Family. In questi giorni si parla tanto di un gesto compiuto da Meghan negli Stati Uniti d’America. L’ex protagonista di Suits ha voluto commemorare personalmente le vittime di Uvalde.

On Thursday, Meghan Markle left flowers at the memorial crosses during a surprise visit to Uvalde. A spokesperson said Meghan was there “in a personal capacity as a mother, to offer her condolences and support in person to a community experiencing unimaginable grief.” #KHOU11 pic.twitter.com/CfsvsrH9cJ — BrandiKHOU (@BrandiKHOU) May 26, 2022

Si tratta della tragedia in Texas nella quale hanno perso la vita diversi bambini ed una maestra. Il folle gesto è stato compiuto da un diciottenne, scatenando moltissime polemiche sull’utilizzo delle armi negli States. La duchessa, spesso criticata per i suoi comportamenti sopra le righe, ha pregato davanti ad alcune croci di legno e ha lasciato delle rose in ricordo delle vittime di questa evitabile e folle vicenda.

Meghan Markle si è fermata davanti alla croce di un bambino di otto anni, la vittima più giovane, deponendo un mazzo di rose bianche. La moglie di Harry era scortata dalla sua guardia del corpo ed i più maliziosi hanno dichiarato che fosse lì in compagnia di una troupe di Netflix. I Sussex stanno girando un documentario con il colosso statunitense e le immagini di cordoglio potrebbero essere inserite all’interno di uno degli episodi.