Test: quante palline ci sono nella scatola? Hai 30 secondi per rispondere

Il test ti permetterà di verificare la tua capacità di dare una risposta entro pochi secondi. Pensi di essere all’altezza della situazione?

Davanti a te ci sono tre scatole. All’interno ci sono delle palline di colori diversi. Nella prima scatola ci sono due palline bianche, la seconda scatola contiene due palline nere e nella terza c’è una pallina bianca e un’altra nera. Il proprietario delle scatole, per riconoscerle, ha attaccato sui coperchi delle etichette: BB, NN, BN, dove B sta per bianche e N sta per nere.

Purtroppo c’è stato un piccolo malinteso e le etichette sono state attaccate con un ordine errato, quindi il contenuto delle scatole non coincide con l’indicazione scritta sull’etichetta. Il proprietario non sa come fare ma, a questo punto, interviene in suo aiuto sua moglie Amanda, la quale gli suggerisce un trucco infallibile e semplicissimo (a detta sua) da mettere in pratica.

Senza guardare all’interno delle scatole, la donna suggerisce di estrarre un numero di palline per determinare il contenuto dei tre recipienti. Quante palline dovranno estrarre per conoscere esattamente il contenuto delle scatole? Da questo momento partono i trenta secondi, ragiona con calma e poi rispondi. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario riuscire a distinguere i dettagli utili da quelli inseriti nel testo soltanto per ingannarti. Se l’hai fatto, vuol dire che adesso conosci già la risposta e stai soltanto aspettare di sapere se hai indovinato. Qualora fosse così, ti facciamo i complimenti perché non era per niente facile. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: per conoscere il contenuto delle tre scatole sarà necessario estrarre soltanto una pallina, purché si trovi nella scatola con l’etichetta BN. Qualora la pallina fosse bianca, poiché sappiamo che le etichette sono tutte sbagliate, il contenuto di quella scatola sarebbe BB.

Di conseguenza, la scatola con l’etichetta BB avrebbe due palline nere e quella con l’etichetta NN avrebbe una pallina bianca ed un’altra nera. Si può fare lo stesso ragionamento, al contrario, qualora la pallina estratta fosse nera.