Luca Salatino e Soraia: l’epilogo dopo la scelta a Uomini e Donne spiazza

Cos’è successo tra Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo la scelta a Uomini e Donne? L’epilogo che nessuno si aspettava spiazza.

Luca Salatino e Soraia Ceruti sono una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne. Dopo mesi di conoscenza e di esterne, il tronista romano ha scelto Soraia preferendola a Lilli Pugliese. La scelta è stata registrata alcune settimane fa e per la coppia è iniziato un nuovo capitolo insieme. Tuttavia, le notizie che arrivano dai social non sono delle più entusiasmanti per i fan di Luca e Soraia.

La puntata della scelta di Luca e Soraia è stata trasmessa solo oggi, ma già fioccano rumors e indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto tra il tronista e la corteggiatrice subito dopo l’addio alla trasmissione di Uomini e donne.

Luca Salatino e Soraia Ceruti: arriva l’addio dopo Uomini e Donne? La verità

Cos’è successo tra Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo la scelta a Uomini e Donne che ha fatto ricredere anche l’ex corteggiatrice Aurora Colombo? Nei giorni in cui canale 5, nel quotidiano appuntamento con Uomini e Donne, ha trasmesso la puntata dedicata alla scelta del tronista romano, quest’ultimo era in compagnia dell’amico Matteo Ranieri che, con la fidanzata Valeria Cardone incontrata proprio a Uomini e Donne, è tornato in studio per stare vicino a Luca durante la scelta.

Durante il comune percorso a Uomini e Donne, tra Luca e Matteo è nato un rapporto d’amicizia vero e sincero che continua ancora oggi come documentano i vari video che Ranieri sta pubblicando tra le storie del suo profilo Instagram. Vedere Luca Salatino insieme a Matteo nei giorni in cui è stata trasmessa la puntata della sua scelta ha scatenato rumors sul web.

Molti fan di Uomini e Donne, infatti, si chiedono se Luca e Soraia siano ancora fidanzati o se si siano già detti addio. A rispondere a tale domanda è Amedeo Venza che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato qualche dettaglio su quello che, attualmente, sarebbe il rapporto tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice.

“Dopo la scelta avvenuta qualche settimana fa, i due si sono visti solo un paio di volte e sembrerebbe che non sia scattata la famosa scintilla, ma voci vicino a Soraia fanno sapere che, al momento, stanno provando a trovare un equilibrio”, scrive Amedeo Venza. La coppia, nata a Uomini e Donne, riuscirà a vivere serenamente l’amore da favola che sognava?