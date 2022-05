Dopo la scelta di Luca Salatino, il colpo di scena dell’ex Uomini e Donne

Luca Salatino è pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne e dall’ex protagonista del Trono Classico arriva un colpo di scena inaspettato.

Luca Salatino è stato, ed è ancora, uno dei protagonisti di quest’edizione di Uomini e Donne in cui ha esordito nel ruolo di corteggiatore di Roberta Giusti per poi diventare tronista. La sua scelta è stata già registrata, ma non è ancora andata in onda.

Per quello ci vorrà ancora qualche giorno ma in rete sono trapelate le anticipazioni che hanno svelato ogni cosa. La coppia almeno per il momento non può venire allo scoperto fin quando non verrà trasmesso il tutto, ma in maniera del tutto inaspettata è arrivato il colpo di scena dell’ex corteggiatrice che ha deciso di spiazzare tutti facendo dietrofront con la sua scelta.

Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice di Luca Salatino cambia idea e spiazza tutti

Uomini e Donne, che oggi ha trasmesso la doccia fredda di Ida Platano, a breve manderà in onda la scelta di Luca Salatino, ma in rete tutti sono a conoscenza della sua scelta e alcuni utenti hanno espresso la loro preferenza.

C’è chi infatti ha scelto di scrivere all’ex corteggiatrice Aurora, di cui il tronista sembrava essere molto preso, affermando che la scelta doveva essere lei e non quella effettiva e che i due dureranno il tempo di qualche copertina. Aurora, che ha scelto lei di porre fine al suo percorso negli studi Elios di Roma, ha scelto di replicare a questo commento e se la scorsa volta aveva stroncato il tronista questa volta sembrerebbe aver radicalmente cambiato idea. Ecco che cosa ha risposto al suo fan.

“Grazie, però spero per Luca che non sia così!” ha risposto l’ex corteggiatrice senza troppi giri di parole. “Gli auguro tanta felicità” ha poi concluso, augurandosi che la scelta fatta dal tronista possa essere per lui quella giusta.

Aurora ha cambiato idea su Luca Salatino in quanto in un primo momento non aveva speso belle parole per lui dopo la registrazione della scelta, ma ora gli augura il meglio sperando che questa storia d’amore possa andare a buon fine.