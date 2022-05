By

LDA svela tutto dopo Amici 21: l’inedita confessione

Luca D’Alessio, in arte LDA, è un ex allievo di Amici 21. Si è presentato al talent show e tutti l’hanno subito definito “il figlio di Gigi D’Alessio“, ma puntata dopo puntata è riuscito a far valere il suo nome.

Rudy Zerbi lo sceglie nella sua squadra e il ragazzo arriva anche al serale, ma ecco che adesso spunta l’inedita confessione. Ha aspettato la fine del programma di Maria De Filippi, ma vediamo insieme cosa ha rivelato

LDA, protagonista di Amici 21, è ospite a Fanpange per parlare del suo percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Il ragazzo è passato da essere definito solamente “il figlio di” a crearsi un vero e proprio nome all’interno della musica italiana. Non sarà riuscito ad arrivare in finale, ma il suo inedito Bandane è ancora in cima alle classifiche musicali.

Mentre Albe e Serena festeggiano il compleanno del cantante, LDA racconta le sue sensazioni ricevute dopo il successo del suo inedito.

“Un’emozione strana, soprattutto quando mi hanno detto che ho fatto il disco d’oro e di platino più veloce di Amici. Non me lo aspettavo, e a 19 anni è molto strano avere tra le mani il disco di platino. Significa che è arrivato ciò che tu volevi dire, e quando succede questo, per l’artista è una roba pazzesca” rivela il cantante.

L’ex allievo di Rudy Zerbi aveva una sola missione e fa una confessione inedita.

“Io penso che ad Amici ho fatto la cosa più difficile che potessi fare: sono riuscito a togliermi di dosso quasi totalmente l’etichetta di ‘figlio di’. Era il programma perfetto per farlo. Perché ad Amici vedono tutto ciò che fai: le cover le canto io e gli inediti sono i miei” racconta emozionato LDA e conclude: “Là ero io, e nella testa delle persone è cambiata questa cosa. Questa è la vittoria, sono riuscito in un’impresa non semplice“.

Mentre cambia tutto tra Cosmary e Alex, il ragazzo ha ottenuto tanto successo, ma ha tanti altri sogni nel cassetto. Ha in mente varie collaborazioni: “Mi piacerebbe fare un singolo con Coco, ma anche Aka7even che è un mio amico. Di sogni te ne dico 5: Jovanotti, Justin Bieber, Bruno Mars, Daniel Giveon e in questo momento Lil Nas X. Come diceva Emma, ‘E’ gratis sognare in grande‘ “.

LDA è al settimo cielo. Il suo obbiettivo ad Amici era quello di farsi conoscere e c’è riuscito totalmente. Ormai ha un nome nel mondo musicale e dopo questa inedita confessione, alcuni nomi famosi potrebbero essere interessati a collaborare con lui