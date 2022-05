Soleil Sorge sbarca all’Isola dei Famosi, ma ricordate com’era a Miss Italia? Incredibile

Isola dei Famosi, Soleil Sorge: modella, influencer, già protagonista del Grande Fratello. Uno dei volti televisivi più chiacchierati

L’affascinante Soleil Sorge è una delle grandi “regine” dei reality. Anni fa fu protagonista all’Isola dei Famosi, dove si fece conoscere e dove mise in mostra il suo fisico atletico. Poi molte comparsate televisive, con la vera e propria esplosione nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Inutile negarlo che essere la protagonista del “triangolo” amoroso con Alex Belli e Delia Duran l’ha resa molto celebre.

Così tanto che l’italo-americana ha proseguito fluidamente la sua attività in televisione. L’abbiamo vista, infatti, all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, e non finisce qui. Per lei, infatti, si prepara il grande ritorno “alle origini”. La Sorge, infatti, sarà di nuovo protagonista all’Isola dei Famosi. Un grande ritorno, con la modella e influencer che sta già svolgendo la quarantena in Honduras ed è prona a rientrare. Soleil è figlia unica nata da mamma americana e papà italiano. Conosce benissimo l’inglese perché è cresciuta tra Los Angeles e Roma. Alla fine ha deciso di vivere in Italia, soprattutto quando ha conosciuto il successo.

Soleil da giovane: un’apparizione inaspettata a Miss Italia

La sua prima apparizione televisiva risale a Uomini e Donne, in veste di tronista per corteggiare Luca Onestini. Ma prima di questa esperienza ha partecipato anche a Miss Italia: era il lontano 2014. Soleil aveva appena 20 anni, e si presentò come una studentessa di Economia alla Sapienza di Roma. Aveva comunque raccontato anche la sua grande passione per il mondo dello spettacolo e della televisione, spiegando che il suo sogno era quello di diventare una presentatrice.

“Miss Italia rappresenta un modello di donna dinamico e attivo, penso di poter rappresentare queste qualità”, spiegò all’epoca del concorso. Con lei c’erano altre ragazze diventate poi famose: si tratta di Giulia Salemi, anche lei ex GF, e Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne. All’epoca Soleil appariva diversa da oggi: più piccola, ovviamente, ma anche con un aspetto più gracile e meno tonico rispetto a come oggi si mostra in tutta la sua bellezza.