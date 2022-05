Tina Cipollari, addio a Uomini e Donne? La verità dietro la sua assenza

Tina Cipollari è vicina all’addio a Uomini e Donne? Ecco che cosa si cela dietro la sua assenza in questi giorni al Trono Over e Trono Classico.

Tina Cipollari è senza alcun dubbio la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Grazie ai suoi interventi, al Trono Classico e Trono Over non ci si annoia davvero mai.

Nelle scorse ore, però, l’opinionista più irriverente di sempre non ha preso parte al programma e la sua assenza non è passata di certo inosservata e in molti si sono chiesti se il suo fosse un addio definitivo al programma oppure no, considerato che durante il corso di questa stagione non sono mancati i litigi con Maria De Filippi.

La Cipollari è tornata però, in men che non si dica in studio, senza sbilanciarsi più di tanto in merito alla sua assenza in tv ma per quale motivo non ha preso parte alle registrazioni di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Tina Cipollari assente: l’addio è vicino?

L’opinionista Tina Cipollari è stata assente a Uomini e Donne, ma presente durante la doccia fredda di Ida Platano al Trono Over, e il pubblico del piccolo schermo e della rete si è subito preoccupato, credendo che la sua avventura al dating show di successo di Maria De Filippi potesse essere giunta al capolinea ma invece le cose non stanno affatto in questo modo, fortunatamente.

Secondo quanto rivelato dal portale di Fanpage, la Cipollari non avrebbe preso parte a due registrazioni a causa di un alcuni impegni personali. Ai telespettatori la sua assenza è sembrata più che prolungata in quanto in una sola registrazione vengono incorporate molte puntate che sono poi spalmate durante il corso della settimana su canale 5.

Tina Cipollari non lascerà Uomini e Donne. L’addio al programma di successo di Maria De Filippi, tutto dedicato all’amore, non fa parte dei suoi piani e nemmeno di quelli della produzione che a settembre la rivorrà di nuovo per commentare le avventure sentimentali delle dame e cavalieri più amati di sempre. Chi sarà confermato e chi no tra loro, invece, resta ancora un mistero che si risolverà con l’inizio della nuova stagione.