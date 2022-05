Manuel Bortuzzo ha partecipato ad un evento pubblico con il padre Franco e senza Lulù: la Selassiè risponde con un video che incanta tutti.

Dopo più di un mese dalla fine della storia d’amore, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno ormai intrapreso strade diverse. Pur seguendosi ancora su Instagram, il nuotatore e la principessa che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip si sono detti definitivamente addio. Manuel trascorre le sue giornate tra allenamenti e impegni vari in compagnia degli amici e del padre Franco mentre Lulù ha scelto di concentrarsi sul suo lavoro trascorrendo la maggior parte del tempo con la famiglia.

Ieri, così, Manuel, insieme al padre Franco, ha partecipato al primo evento pubblico senza Lulù che, da Milano, ha regalato ai fan un video che ha letteralmente fatto impazzire tutti.

Manuel Bortuzzo con il padre Franco ad un evento: Lulù Selassiè sensuale di notte e i fan

Con il padre Franco che si è anche pronunciato sulla fine della storia d’amore tra il figlio e Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo ha partecipato all’evento di beneficenza “Charity Night Gala” organizzato dalla fondazione Sportogether. Evento al quale erano presenti altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 con cui Lulù è rimasta in ottimi rapporti come Valeria Marini e Patrizia Pellegrini che la principessa ha rivisto durante la festa per la Prima Comunione di Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

La partecipazione di Manuel all’evento era stata annunciata su Instagram dal padre Franco mentre Manuel ha pubblicato un video tra le storie solo al termine dell’evento. Nel filmato in questione, Manuel è insieme a Valeria Marini che, nella casa, aveva sempre fatto il tifo per Lulù a cui aveva anche regalato un baciamano che le avrebbe portato fortuna in amore gioendo, poi, di fronte all’esplosione dell’amore tra Bortuzzo e la principessa che si è anche concessa una giornata in compagnia di una persona speciale.

Mentre Manuel si trovava all’evento a Roma, Lulù era a Milano con la mamma e le sorelle Jessica e Clarissa dove ha anche incontrato alcuni fan che desideravano incontrarla. Dalla sua camera d’albergo, in piena notte, Lulù ha pubblicato un video in cui, in pigiama, si mostra bellissima e molto sensuale con un look totalmente naturale che ha letteralmente fatto impazzire il popolo di Twitter.

Un misto tra superdolcina che vorresti strapazzare di coccole e bbbona super sexy #fairylu pic.twitter.com/euO2KK9wfi — ‍♀️✨ (@FairyLight137) May 31, 2022

Tanti i commenti dei fan che, dopo aver seguito Lulù per sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, stanno continuano a farlo in attesa di poterla sostenere anche in nuovi progetti professionali.