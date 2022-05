Isola dei Famosi daytime 31/05/22, la fine di un’era è vicina: “Manca l’entusiasmo”

All’Isola dei Famosi la fine di un’era è vicina e la delusione tra gli storici concorrenti inizia a farsi sentire: “E’ venuto a mancare l’entusiasmo”.

L’Isola dei Famosi ritorna in onda sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera con Ilary Blasi. Una diretta ricca di sorprese in quanto, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare nelle scorse ore, c’è stata una doppia eliminazione ma non solo.

La bella conduttrice romana ha annunciato l’arrivo di Soleil Sorge e Vera Gemma, che non sono due nuovi concorrenti ma sbarcheranno in Honduras per tenere alta l’attenzione dei concorrenti che si sono un po’ spenti dopo l’addio di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, che non hanno accettato il prolungamento di quest’edizione che non terminerà a maggio come precedentemente annuncio ma a fine giugno, tenendo compagnia il pubblico del piccolo schermo per un altro mese.

Oggi però il programma ritorna in onda con il suo daytime rivelando che cos’è successo subito dopo la diretta su canale 5,

Nicolas ed Edoardo delusi all’Isola dei Famosi: la frecciata ai nuovi arrivati

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove c’è stata la furia di Marco Maccarini, parte subito con il botto mostrandoci la delusione di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi.

Questa volte intrighi e passioni non c’entrano nulla con il loro malcontento in quanto non hanno potuto fare a meno di notare come i nuovi concorrenti, che sarebbero approdati in Honduras per fornire maggiore supporto a loro, sembrino più stanchi di loro che fanno parte del programma dal debutto di quest’edizione.

In particolar modo i due hanno sferrato il loro attacco a Gennaro, che è restato a guardare Mercedesz Henge raccogliere i cactus in cima agli alberi senza darle una mano per poi prendersi in merito di quest’azione, ma non solo: “Manca proprio l’entusiasmo!”

L’attore ha anche ammesso di trovare poco corretto l’atteggiamento di Lory Del Santo che invece di parlare apertamente, secondo lui, si sfogherebbe con gli altri naufraghi del suo mal contento.

Lei ovviamente è a conoscenza dei suoi pensieri e non li condivide affatto, ritenendo di non aver mai parlato male degli altri alle loro spalle e per questo vuole andare dritto per la sua strada.