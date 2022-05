Uomini e Donne puntata 31/05/22, Luca sceglie Soraya: il gesto di Maria emoziona

By

A Uomini e Donne c’è stata la tanto attesa scelta di Luca Salatino, che ha puntato tutto su Soraya ma il gesto di Maria De Filippi ha emozionato tutti i presenti in studio.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per continuare ciò che aveva iniziato durante la puntata andata in onda ieri. Maria De Filippi aveva annunciato la scelta di Luca Salatino, che tra una cosa e l’altra è stata rimandata oggi.

Il tronista, prima di parlare con le sue corteggiatrici, ha concesso un tenero abbraccio con Ida Platano facendo poi entrare negli studi Elios di Roma Lilly Pugliese. Secondo Tina Cipollari lei non sarà la scelta, considerando che è la prima ad essere entrata in studio, ma Gianni Sperti smonta questa teoria affermando che non è sempre vero.

Molto probabilmente ha ragione, ma questa volta Tina ci ha preso perché Lilly non è la scelta di Luca. A malincuore ha capito che i suoi sentimenti vanno verso Soraya e per questo motivo, nonostante le voglia bene, non può stare con lei.

Luca Salatino sceglie Soraya: l’amore trionfa a Uomini e Donne

Dopo aver scoperto di non essere la scelta, Lilly Pugliese scoppia in lacrime a Uomini e Donne, dove in questi giorni andrà in onda anche la scelta di Veronica che dopo la registrazione ha rovinato tutto, ma Maria De Filippi prova a consolarla affermando che ha superato cose peggiori durante il suo cammino e che ha una vita davanti, confermando che sia lei che Soraya sono due brave ragazze. Tant’è che la conduttrice sceglie di regalarle i fiori che il tronista le aveva regalato poco prima.

E’ il turno di Soraya, lei è la scelta di Luca Salatino. La ragazza non pensava di essere la prediletta, in quanto lo ha trovato piuttosto freddo nei suoi confronti, ma emozionata accetta di stare al suo fianco e si abbandonano in un tenero bacio sotto la calda voce di Emma Marrone.

Luca Salatino e Soraya dopo Uomini e Donne sono pronti a viversi la loro storia d’amore al di fuori del programma, ringraziando tutti per la bella possibilità che la redazione ha donato loro prendendo parte al programma.