Paura per Roger all’Isola dei Famosi: naufrago a rischio

Roger a rischio: paura per il naufrago all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi mette a dura prova i nostra naufraghi. Sono passati due mesi da quando i concorrenti sono sbarcati in Honduras e le forze stanno venendo meno.

Tutti sono evidentemente dimagriti e la fame e il caldo si fanno sempre più sentire.

Per ora nessuno naufrago è stato obbligato ad abbandonare l‘Isola dei Famosi per problemi di salute, ma sembra che Roger sia a rischio.

Vediamo insieme cosa sta accadendo

Roger, modello brasiliano, è uno dei protagonisti dell‘Isola dei Famosi 2022. Entrato nella prima puntata, il ragazzo ha dato prova di grande forza fisica vincendo molte Prove Leader.

Adesso, però, il naufrago è a rischio. Eliminato nella puntata di venerdì scorso, Roger si sposta su Playa Sgamadissima e affronta tre giorni in completa solitudine.

Il naufrago cerca di passare il tempo come può, ma è evidentemente senza forze e molto dimagrito, mentre Marco Maccarini svela gli altarini provocando un duro scontro.

Poco prima della puntata di lunedì, la Mediaset pubblica il comunicato stampa che rivela cosa accadrà in puntata: ci sarà la prima doppia eliminazione di questa edizione.

“Nel corso della serata uno fra Lory, Estefania, Marco Maccarini, Nick e Marialaura dovrà lasciare la Palapa. Ma non sarà il solo: un’altra eliminazione si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash” si legge sul comunicato che continua: “E proprio a Playa Sgamadissima i due eliminati si scontreranno con Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia“.

Anche Ilary Blasi, conduttrice del programma, sottolinea questa doppia eliminazione ad inizio puntata.

Lunedì vengono eliminati Marco Maccarini attraverso il televoto settimanale e Pamela con il televoto flash.

Mentre la Blasi rinuncia a dei naufraghi e il web esplode, i due neo eliminati raggiungono Roger a Playa Sgamadissima.

La conduttrice apre l’ultimo televoto che decreterà un solo eliminato. Ma non dovevano essere due i naufraghi ad abbandonare l’Isola dei Famosi?

Nel corso della puntata, Roger è a rischio. Il naufrago non era già stato molto bene nelle settimane prima e durante la diretta si lamenta di avere un forte dolore alla caviglia e quindi non riuscire a camminare.

Ilary riferisce ciò in puntata e rivela che il modello brasiliano deve abbandonare Playa Sgamadissima per un controllo in infermeria.

Pamela, quindi, si trova ad affrontare le sue paure da sola, almeno fino alla puntata di venerdì.

Roger, invece, rischia di tornare in Italia per problemi di salute.

cos’è questa storia che roger si sarebbe ritirato dall’isola non scherziamo io non lo sopporterei facciamo finta di niente che è meglio PIC.TWITTER.COM/VFBFRY1HDN — Opinionista (@OpinionistaPP) JUNE 1, 2022

Il modello brasiliano riuscirà a riprendersi o è veramente a rischio? L’Isola dei Famosi perderebbe uno dei veterani del reality show e sarebbe un duro colpo per tutti