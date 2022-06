Isola dei Famosi daytime 01/06/22, naufraghi violano le regole: la produzione non perdona

All’Isola dei Famosi i naufraghi hanno violato il regolamento durante la diretta di lunedì scorso con Ilary Blasi su canale 5 e la produzione è subito intervenuta scegliendo di punire tutti quanti loro.

L’Isola dei Famosi ritorna ogni giorno, puntuale come sempre, sul piccolo schermo degli italiani per informarli, e intrattenerli, su quello che sta accadendo in Honduras tra i concorrenti di Ilary Blasi.

Ormai mancano poche settimane alla fine di questa edizione, ma le novità per i concorrenti non sembrano finire mai in quanto non si aspettano che ad accendere l’atmosfera ci sarà l’arrivato di due ospiti speciali che sono state chiamate dalla produzione per accendere i loro animi, nonostante la tensione sia sempre alle stelle a causa della mancanza di cibo.

Il daytime dell’Isola dei Famosi ci permette di esplorare nuovi lati dei concorrenti, cogliendo tutti i segreti che scelgono di condividere di fronte all’occhio vigile delle telecamere di canale 5 e l’appuntamento di oggi non è di certo da meno. Ecco per quale motivo.

La produzione dell’Isola dei Famosi punisce i naufraghi: violato il regolamento

Il daytime dell’isola dei Famosi, dopo aver mostrato un certo malcontento tra i concorrenti storici, indaga su su quanto accaduto durante la scorsa diretta con Ilary Blasi in quanto chi ha vinto la prova ricompensa ha deciso di donare, convinto di non essere ripreso, parte del proprio cibo a chi aveva perso.

Le telecamere hanno immortalato il tutto e la produzione ha deciso di intervenire punendo tutti i concorrenti, anche coloro che non hanno partecipato a tutto questo, non dando loro la cena. Questo ha scatenato diverse reazioni. C’è chi non si è pentito di quanto fatto perché si sarebbe semplicemente limitato a dare il cibo a chi aveva fame. Chi invece ha dei sensi di colpa per aver mangiato e chi trova tutto questo questo ingiusto come Lory Del Santo e Nick.

Lory ritiene che se lo avesse fatto lei, all’Isola dei Famosi sarebbe scoppiata la rivolta mentre Nick ha affermato che se volevano dare da mangiare a chi ha perso la prova potevano offrire la propria porzione di riso senza danneggiare tutti gli altri.

La produzione, inoltre, ha deciso di punire anche Luca togliendogli il titolo di leader.