Uomini e Donne puntata 01/06/22: Tina spiazza tutti durante la scelta di Veronica

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha stupito tutti i presenti in studio durante la scelta di Veronica Rimondi.

Uomini e Donne è tornato in onda sul piccolo schermo degli italiani per concludere l’ultimo percorso di questa stagione. Dopo la scelta di Luca Salatino, arriva quella di Veronica Rimondi.

La tronista, rispetto ai suoi compagni di viaggio ha avuto molto poco tempo per conoscere i suoi corteggiatori, ma nonostante tutto sembrerebbe essere arrivata al punto tale da essere pronta per questo momento. A contendersi il suo cuore sono il passionale Andrea e il romantico Matteo, ma chi dei due è riuscito a conquistare il suo cuore?

Oggi finalmente sapremo chi ha scelto Veronica a Uomini e Donne e con chi ha intenzione di iniziare una storia d’amore al di fuori del programma, concludendo il suo percorso nel migliore dei modi.

Tina Cipollari cambia idea su Andrea: la confessione a Uomini e Donne

Veronica Rimondi è pronta a fare la sua scelta dopo l’incredibile gesto di Maria De Filippi alla scelta di Luca Salatino, che ha smentito i gossip sul suo conto e su Soraia Cerruti, e la puntata inizia mostrandoci le ultime esterne che ha organizzato con Andrea e Matteo.

Entrambi hanno provato a portarla un po’ nel loro mondo, facendole conoscere le persone importante della loro vita e lei sembrerebbe essere contenta di come siano andate le cose. Per questo motivo fare una scelta diventa sempre più difficile, ma al cuore non si comanda e deve sceglierne soltanto uno con cui iniziare una relazione al di fuori del programma.

I due ragazzi, prima di sapere il verdetto, scelgono di stringersi la mano facendo intuire che non c’è alcun rancore da entrambe le parti. Il primo ad entrare è però Andrea. Il ragazzo capisce subito di non essere la scelta e le augura di essere felice al fianco del suo nuovo ragazzo, in quanto merita di essere felice e sceglie di ringraziare tutti i presenti. Compresa Tina Cipollari con cui ha avuto non pochi screzi durante il suo esordio nel programma di Maria De Filippi.

“Non ricordo chi lo ha detto, ma continua così” ha poi concluso riferendosi alla conduttrice, che ha sorriso nel ricordare le parole che le aveva detto anche Albe ad Amici 21.

Tina però prende subito la parola e commossa ammette che nonostante i dissapori avuti, ha sempre fatto il tifo per lui ritenendolo un ragazzo profondo.

La scelta di Veronica è Andrea ed insieme lasciano lo studio felici.