Isola dei Famosi daytime 03/06/22, una sorpresa rovina tutto: Lory delusa

All’Isola dei Famosi una sorpresa della produzione ha rovinato ogni cosa tra i concorrenti di Ilary Blasi e Lory Del Santo non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione in un momento del genere.

L’Isola dei Famosi è puntuale come sempre ad aggiornare i suoi fedeli sostenitori su quello che accade tra i concorrenti prima, dopo e durante la diretta con Ilary Blasi su canale 5.

Perchè sì, il bello avviene sempre quando i naufraghi non sono in collegamento con la padrona di casa in quanto si lasciano andare ad un atteggiamento più naturale e meno impostato.

Come ad esempio nelle scorse ore, quando è stato il compleanno di Nick dei Cugini di Campagna. Un compleanno insolito che ha trascorso in Honduras, ma che la produzione ha voluto festeggiare mettendolo di fronte ad una difficile scelta che ha scatenato non poche dinamiche durante il daytime di oggi dell’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo delusa da Nick all’Isola dei Famosi: il gesto non convince

Il daytime dell’Isola dei Famosi è iniziato con il botto in quanto la produzione ha voluto mandare alcune cibarie per festeggiare il compleanno di Nick. Tutto però ha un prezzo poiché ha avuto l’occasione di poter condividere il tutto soltanto con pochi concorrenti e non l’intero cast.

La scelta è toccata a lui e il cantante ha preferito condividere il tutto con cui ha avuto non poche discussioni come Carmen Di Pietro, di cui suo figlio ha fatto una recente confessione sul loro privato, ma anche Marco Cuculo che sta decisamente poco bene rispetto agli altri naufraghi.

Tutti sono stati molti contenti. Tutti tranne Lory Del Santo, che ha fatto notare una certa incoerenza da parte dell’artista che fino a qualche ora fa aveva trovato unicamente il suo conforto ma sembrerebbe essersene dimenticato poco dopo. Così Lory glielo ha subito fatto notare, ammettendo di essere contenta per la scelta del suo compagno, in quanto è piuttosto provato ma non può fare a meno di notare una certa strategia da parte sua.

Una strategia di cui non gli fa una colpa, considerato che si tratta di un gioco, ma che di certo non si aspettava ma lui ha preferito non replicare quasi come se avesse confermato ogni cosa.