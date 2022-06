Andrea Della Cioppa, dopo la scelta di Veronica a Uomini e Donne spiazza così

Andrea Della Cioppa dopo la scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne ha lasciato tutti di sasso con la sua reazione. Ve lo sareste mai immaginato? Eppure è successo.

Andrea Della Cioppa è noto al pubblico del piccolo schermo, e non solo, per aver preso parte all’ultima stagione di Uomini e Donne dove ha scelto di provare a conquistare il cuore della tronista Veronica Rimondi.

Purtroppo per lui, però, lei ha preferito iniziare una relazione al di fuori del programma con Matteo, lasciandolo a bocca asciutta. Nonostante il suo carattere fumantino ed impulsivo, Andrea ha stupito tutti e non solo durante il momento della scelta ma anche quando ha dovuto abbandonare lo studio mostrando alle telecamere di canale 5 la sua reazione alla scelta della tronista. Una scelta che a molti è parsa scontata fin dall’inizio, considerando che Andrea è entrato a far parte del suo percorso soltanto in un secondo momento.

La reazione di Andrea Della Cioppa alla scelta di Veronica Rimondi ha sorpreso tutti per questo preciso motivo.

Uomini e Donne: la reazione di Andrea Della Cioppa alla non scelta di Veronica

Andrea Della Cioppa, che è riuscito a far cambiare idea a Tina Cipollari, dopo la scelta di Veronica Rimondi ha ammesso di avercela con lei, nonostante provi qualcosa nei suoi confronti e non riesce a fidarsi totalmente di Matteo, anche se ritiene sia un bravo ragazzo con cui non ha nulla contro. Tant’è che durante l’ultima puntata ha proposto di stringergli la mano, lasciandosi il passato alle spalle.

“Non mi sento di fargliene una colpa” ha esordito Andrea Della Cioppa di Uomini e Donne. “Mi dispiace, dentro non sto benissimo sinceramente. Il fatto che lui sia molto unilaterale mi porta a pensare che sia sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei“ ha ammesso senza troppi giri di parole durante il corso dell’intervista. “Penso sia un bravissimo ragazzo indipendentemente da questo. Lo vedremo” ha poi continuato. “Vedremo quello che succederà fuori con lui, nel senso che auguro il meglio a entrambi“ ha poi concluso.

Nonostante il suo carattere passionale, Andrea ha mantenuto un certo rigore augurandosi che tutto possa andare per il meglio e c’è già chi spera che Maria possa premiarlo facendolo diventare il nuovo tronista della prossima stagione.