Questi tre segni zodiacali non vanno molto d’accordo con l’Ariete. Tra di loro c’è una sorta di antipatia reciproca. Scopriamo il podio

L’Ariete è un segno governato da Marte, appartenente ai segni di fuoco. Il Sole transita nel periodo dell’Ariete tra il 21 marzo ed il 20 aprile. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una grande forza d’animo e affrontano la vita con tanta energia. L’Ariete è un segno che desidera l’indipendenza già nei primi anni di vita ed è capace di superare grandi sfide, soprattutto se gli altri pensano che siano impossibili.

Questo segno dello zodiaco dice sempre la verità e si lascia guidare dall’istinto. A volte potrebbe sembrare un po’ troppo focoso perché si accende facilmente, ma capita soltanto quando si sente preso in giro. Ci sono dei segni zodiacali con i quali l’Ariete non va per niente d’accordo. Oggi scopriremo quali sono questi segni: ecco i primi tre in classifica. Credi che ci sia anche il tuo segno?

I segni zodiacali che non vanno d’accordo con l’Ariete

Scorpione: al terzo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Abbiamo già visto quali sono i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Ariete e lo Scorpione sicuramente non può far parte di questo elenco. Si tratta di due segni molto focosi e istintivi, spesso litigano perché vogliono avere la supremazia durante una discussione. Questi due segni sono troppo simili per andare d’accordo.

Toro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Anche il Toro non va d’accordo con tutti e l’Ariete non è in cima alla lista dei segni che ama. Il motivo? È molto semplice, hanno entrambi la testa dura e non mollano di un centimetro quando c’è uno scontro. Questi due segni fanno fatica anche a restare nella stessa stanza, si accendono facilmente e tutte queste scintille impediscono una convivenza civile.

Capricorno: al primo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Questo segno è particolarmente testardo ma gestisce i problemi con calma, a differenza dell’Ariete. L’Ariete si accende e il Capricorno prova a gettare acqua sul fuoco. Sembrerebbero due segni in grado di compensare le proprie lacune e invece non è così. L’Ariete non sopporta la flemma del Capricorno, soprattutto quando c’è una discussione in corso.