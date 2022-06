Dopo Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli innamorata e felice con lui!

Qualcuno ha detto Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Sì, ma non per come ce li si aspetta! Reduci dalla separazione sono ancora fonte di gossip, e non è solo per la nuova fiamma ufficializzata, c’è di più!

Il mondo dello spettacolo è ricco di novità ed eventi sconcertanti, soprattutto quando riguardano i personaggi più amati e seguiti di sempre. Eros e Marica sono stati una coppia molto amata, oltre che longeva. Attualmente, non stanno più insieme, dal momento della separazione le loro strade si sono divise, ma fino ad un certo punto. Ecco la news del giorno che li riguarda e rivela dei retroscena sul loro vissuto, del tutto inediti.

Pronti a scoprire di chi si tratta? La nuova fiamma di Marica Pellegrinelli piace all’ex Eros Ramazzotti? Al momento, per quanto riguarda i rapporti e le relazioni tra i vip, ne stanno davvero succedendo di ogni. Nuove separazioni, ritorni, e come se non bastasse c’è anche l’entrata in scena di nuovi personaggi.

La notizia del compagno sconvolge specialmente perché non stiamo parlando di due ex fidanzatini, ma di una relazione durata ben 10 anni con due figli, Raffaele Maria e Gabrio Tullio, di 10 e 6 anni.

Inoltre, è la stessa reazione del cantante che spiazza: chi l’avrebbe mai detto!

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli oggi: news inedita

Ad alimentare le chiacchiere da parte dei fan e dei media sulle più recenti vicende, è stato anche il bacio in piena diretta tra Eros e Michelle. Infatti, non sono stati pochi coloro i quali hanno fatto un piccolo salto nel passato! Così, dato che i social come Instagram sono font pura di informazione, non possiamo perdere la chicca del giorno. Marica ed Eros tornano a far sognare, ma in un modo unico!

La foto con tanto di dedica parla chiaro, Marica ufficializza la relazione con William Djoko, un amato dj. Le dolci parole e l’affetto è abbastanza evidente, soprattutto la pace e la tranquillità vissuta dalla donna. Il dj non compie 30 anni, bensì 38, ma questo poco importa, l’importante è celebrare insieme!

Come se non bastasse, Eros non sta zitto, anzi commenta proprio così la foto:

“Il tuo habitat preferito, miao.”

Una frase che esprime la complicità ed il bene rimasto tra i due ex. Poiché il luogo in questione è riferito al fatto che la donna si trova proprio dove vuole stare, dove ama! L’uomo dei suoi sogni è unico, artista anche lui, figlio di padre camerunense e madre olandese-ucraina, è davvero interessante.

Al momento, Eros rimane al centro del gossip, anche perché le parole della figlia sul cantante e la madre spiazzano, ma sono la pura verità. Del resto, che aspettarsi dai personaggi del mondo dello spettacolo? L’amore chiama anche per loro!