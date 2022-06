Un altro domani anticipazioni: una notizia sconvolgente cambia la vita di Julia

Le anticipazioni settimanali dele puntate di “Un altro domani”, che andrà in onda da oggi fino a venerdì 10 giugno 2022. Julia è una ragazza di città con una vita organizzata, fino a che…



Grandi emozioni in arrivo per la nuova soap “Un altro domani”, che andrà in onda da oggi. Vediamo le anticipazioni delle puntate di questa settimana. Julia è una ragazza che vive città e che ama avere una vita smpre ben organizzata, un buon lavoro e un partner perfetto con il quale progetta di sposarsi. Infatti organizza le sue nozze, ma qualche giorno prima del matrimonio le arriva una notizia molto brutta che la costringe a cambiare casa e spostarsi in un piccolo paese nei pressi di Madrid.

La ragazza si trasferirà nella vecchia casa di Carmen. Si tratta di una donna con cui ha un rapporto molto particolare che trasformerà la sua vita in maniera radicale. Negli anni precedenti Carmen era scappata dalla Guinea spagnola dopo essere stata tirata in ballo in un brutto evento, e per questo aveva deciso di stare in questo paese. La donna si era messa in viaggio che soltanto con la compagnia dei suoi diari e di un amore molto passionale ma anche decisamente proibito.

Un altro domani, il viaggio in Africa di Carmen

E’ a questo punto che Julia, ancora in difficoltà per le ultime e sconvolgenti novità nella sua vita, decide di trascorrere qualche giorno per pensare, da sola, nella dimora che le ha lasciato in eredità, padre Carlos: nel paese. La ragazza si trova bene, perché riceve una buona accoglienza da parte di Elena. Lei è la sua vicina e amica di Carlos, che le dà un grande aiuto. Non è da sola, visto che c’è anche la figlia e una sua amica. Insieme si mettono a sistemare la casa, che è vecchia e abbandonata. Tuttavia non sono solo rose e fiori: ci sarebbe anche qualcuno che non è ben disposto.

Infatti la ragazza scopre che qualcuno ha tirato una pietra contro la sua finestra. Ma proprio a causa di questo episodio Julia scopre il diario di Carmen, e comincia a leggerlo. Carmen ha scritto del suo viaggio in Africa. Le si è recata lì per andare trovare il padre, che possiede una segheria in Guinea. L’Africa è bellissima, ma la vita lì non è facile e Carmen ha fatto i conti con le difficoltà di rigide regole sociali e i trattamenti ingiusti nei confronti degli africani. Ecco perché appena il giorno dopo il suo arrivo, Carmen fa perdere le sue tracce…