Test: sei una persona permalosa? Scoprilo guardando questa immagine

Nessuno pensa di essere permaloso, soprattutto chi lo è veramente. Questo test ti aiuterà a scoprire alcuni dettagli della tua personalità

Quando incontriamo una persona particolarmente permalosa dobbiamo fare molta attenzione a come ci comportiamo. Potrebbe bastare un gesto o una parola fuori posto per far nascere polemiche infinite. Per evitare che tutto ciò accada, è meglio iniziare a comprendere come individuare una persona permalosa. Partendo da noi stessi, ovviamente.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Quale dettaglio hai notato per primo, il volto di una donna o un fiore? In base alla risposta che darai, potrai scoprire se sei veramente permaloso. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Le due risposte nascondono altrettanti profili, li trovi qui sotto. Questo test non ha nessuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo divertente per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, soprattutto se oggi dovesse essere una giornata molto pesante.

I profili del test

Volto femminile: se hai notato prima il volto femminile, la tua personalità parla chiaro. Non sei per niente permaloso e accetti con calma tutte le critiche, anche quelle più pesanti. Anzi, ricevere una critica è una buona occasione per guardare dentro te stesso, scoprendo dei difetti che nemmeno pensavi di avere. Hai una grande autostima, non temi nemmeno le critiche offensive perché sei molto sicuro di te e del tuo lavoro. Ti difendi quando è necessario, altrimenti lasci perdere perché non ti piace litigare con le altre persone.

Fiore: hai notato prima il fiore? Brutte notizie in arrivo, perché sei proprio permaloso! Adesso starai sicuramente prendendo male questa notizia perché prendi tutto sul personale, non accetti le critiche e non vuoi ammettere i tuoi difetti. Nemmeno quelli più evidenti. Spesso soffri a causa delle critiche degli altri, le consideri pesanti e ingiuste, soprattutto quando sai di aver messo molto impegno in tutto ciò che hai fatto. Prova a comprendere meglio quali siano i tuoi reali limiti, forse eviterai qualche critica di troppo in futuro.

Il test è terminato. E tu, pensi di essere davvero una persona permalosa? Adesso conosci la risposta a questa domanda. Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti.