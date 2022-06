Harry e Meghan, un Giubileo… agli “arresti domiciliari”

Harry e Meghan hanno vissuto un Giubileo di Platino molto particolare. Il loro ritorno a Londra non è stato come se lo aspettavano

Il Giubileo di Platino è terminato e tutti gli invitati della Regina Elisabetta torneranno a casa nei prossimi giorni. Tra questi ci sono anche Harry e Meghan, che faranno ritorno negli Stati Uniti d’America nelle prossime ore, insieme ai figli Archie e Lilibet Diana. Per la prima volta da quando hanno deciso di lasciare la Royal Family, i Sussex sono stati presenti insieme ad un evento pubblico in Gran Bretagna.

La loro permanenza nel Regno Unito ha fatto discutere. D’altronde, il ritorno dell’ex attrice statunitense nella patria di suo marito era uno dei momenti più attesi da tutti, sudditi e giornalisti. La loro presenza ha quasi oscurato i festeggiamenti, eppure ci sono alcuni dettagli molto curiosi che hanno fatto discutere molto nelle ultime ore. Harry e Meghan hanno dovuto rispettare delle disposizioni molto rigide. Come l’hanno presa?

Harry e Meghan non hanno mai lasciato Windsor lo scorso weekend

Durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta, Harry e Meghan non hanno avuto alcuna scorta e gli è stato imposto di non allontanarsi dal Castello di Windsor. Non è l’unica restrizione che i Sussex hanno dovuto rispettare ma questa è decisamente curiosa. L’intera famiglia ha dovuto rispettare un protocollo molto rigido.

I Sussex hanno alloggiato al Frogmore Cottage, vincendo la concorrenza di altri due importanti membri della Royal Family. L’ex protagonista di Suits ha passato l’intero Giubileo di Platino in questa storica dimora. Non avendo accesso alla scorta, i Sussex hanno dovuto rinunciare a qualsiasi uscita che non fosse legata ai festeggiamenti. Ecco perché sono stati costretti a restare a Windsor durante tutta la loro permanenza in Inghilterra.

La dimora è stata sorvegliata ventiquattro ore su ventiquattro dalla polizia britannica ma i Duchi di Sussex hanno dovuto rinunciare allo shopping e alle cene nei loro pub londinesi preferiti. E non hanno nemmeno potuto assoldare la loro scorta statunitense, vietata in Gran Bretagna. Nulla da fare, dunque, per Harry e Meghan, ai quali è stato praticamente vietato di farsi vedere in pubblico durante il tempo libero. Sarà così anche in futuro? Vedremo cosa accadrà e se i Sussex accetteranno ancora un trattamento del genere.