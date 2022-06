Test: qual è il risultato dell’operazione? Soltanto un vero genio risponderà

Credi di essere un vero genio? Mettiti alla prova con questo test, prova a dare la risposta esatta entro trenta secondi. Vediamo cosa sai fare

Come te la cavi con la matematica? Questa materia rappresenta un vero e proprio incubo per moltissimi studenti, bisogna essere predisposti mentalmente per avere successo con questa materia. E tu, come sei messo? Oggi avrai la possibilità di metterti alla prova con un test di matematica. Dovrai risolvere un’operazione entro trenta secondi. Pensi di esserne capace?

Per aiutarti, ti daremo anche quattro possibili opzioni. Ma attenzione, soltanto una è corretta, mentre le altre sono sbagliate. Non tirare a indovinare, ragiona con calma e vedrai che riuscirai a rispondere entro il limite prestabilito. Mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione del test.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, questa è l’operazione che dovrai risolvere. Le quattro possibili risposte sono 0, 8, 50 e 56. Quale tra queste è corretta? Qual è la risposta giusta? Da questo momento partono i trenta secondi, prova a farteli bastare.

La soluzione del test di matematica

Per risolvere un test di matematica è assolutamente necessario evitare distrazioni. Basta un calcolo sbagliato per rovinare tutto, una sola sbavatura per fare una brutta figura. Se hai risposto entro trenta secondi e la tua risposta dovesse risultare corretta, ti facciamo i complimenti perché non era per niente facile.

Se, al contrario, non hai trovato la soluzione, non c’è bisogno di abbattersi in questo modo! Ti basterà un po’ di allenamento e riuscirai anche tu a migliorare. Prova a cimentarti con un test del genere tutti i giorni, i risultati saranno sorprendenti. Questo test non ha alcuna validità scientifica, l’operazione è certificata e la soluzione che ti suggeriremo è sicuramente corretta ma non c’è alcuna tesi a sostegno del test.

Si tratta soltanto di un semplice intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori, ai quali consigliamo di tenere la mente sempre in attività. Per indovinare il risultato bisogna ricordare che si effettuano prima le moltiplicazioni e le divisioni, poi addizioni e sottrazioni. Quindi, l’operazione si trasforma in questo modo: 7 + (7 : 7) + (7 x 7) – 7. Di conseguenza, 7 + 1 + 49 – 7 = 50. Il risultato finale è 50.