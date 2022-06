Grande Fratello Vip, primo grande colpo di Signorini: tra i concorrenti ci sarà il personaggio più ambito, ma la reazione dell’ex spiazza.

Primo, grande colpo per Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip 7? Il reality show tornerà in onda a settembre con un’edizione tutta nuova dopo quella dei record che ha tenuto i concorrenti nella casa di Cinecittà per ben sei mesi portando al trionfo Jessica Selassiè. Per scoprire i nomi dei nuovi inquilini della casa più famosa d’Italia servirà aspettare ancora un po’, ma secondo un’indiscrezione, pare che Signorini sia riuscito a strappare il sì di uno dei personaggi più ambiti del momento.

Secondo il settimanale Oggi, l’idea di Alfonso Signorini sarebbe quella di mettere su un cast stellare al punto da aver strappato un’opzione su Gigliola Cinquetti la quale, tuttavia, non avrebbe ancora sciolto le riserve. Oltre a quello della cantante, al reality condotto da Signorini, è stato affiancato un nome che, negli ultimi mesi, è stato spesso al centro del gossip. Chi sarà?

Grande Fratello Vip 7: Signorini strappa il sì all’ex di Belen, la reazione della Rodriguez

Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata da The Pipol Tv, per il Grande Fratello vip 7, pare che Alfonso Signorini sia riuscito a strappare il sì di Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez da cui ha avuto la figlia Luna Marì, pare si sia convinto a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Come fa sapere The Pipol Tv, dopo aver lasciato il suo lavoro da hair stylist e aver inseguito la passione per la fotografia, per Antonino Spinalbese che ha recentemente svelato un dramma personale, il Grande Fratello Vip rappresenterebbe un’opportunità irrinunciabile.

Tuttavia, la presunta presenza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip, sempre secondo The Pipol Tv, pare che non sia piaciuta a Belen Rodriguez. Secondo il portale, infatti, la showgirl argentina che è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, sarebbe preoccupata dalla presenza di Spinalbese nella casa di Cinecittà dove, in ogni puntata, vengono anche raccontati dettagli inediti della vita privata di ogni concorrente.

Quella sulla presenza di Spinalbese al Grande Fratello Vip 7, per il momento, è un’indiscrezione non confermata. Tuttavia, quello dell’ex compagno di Belen Rodriguez resta il nome più caldo e la sua presunta presenza ha già scatenato gli appassionati del reality che sperano di vedere all’interno della casa volti noti con una storia importante da raccontare.