Manuel Bortuzzo torna a parlare di Lulù e Soleil Sorge lo asfalta così

Manuel Bortuzzo torna a parlare di Lulù Selassiè pur senza nominarla, lancia una frecciatina a Clarissa e Soleil Sorge lo asfalta così!

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare di Lulù Selassiè nel corso di un’intervista radiofonica lanciando indirettamente una frecciatina Clarissa con cui aveva istaurato un rapporto fraterno. A distanza di poche ore dalla nuova intervista di Manuel, se Lulù ha scelto la strada del silenzio che ha deciso di percorrere dopo l’ultima intervista a Verissimo in cui aveva ribadito di essere ancora innamorata, Soleil Sorge ha deciso di rispondere a Manuel.

Dopo aver saputo dell’intervista di Manuel, Soleil Sorge, prendendo in prestito la motivazione di una nomination che Bortuzzo le aveva dato durante il Grande Fratello Vip, ha deciso di lanciargli una frecciatina.

Manuel Bortuzzo, la verità su Lulù Selassiè, i presunti flirt, la frecciatina a Clarissa e la reazione di Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Giada Di Miceli all’interno della trasmissione che conduce sulle frequenze di Radio Radio dal titolo “Non succederà più”. Nel corso dell’intervista, Manuel ha parlato dei presunti flirt che gli sono stati attribuiti dopo la fine della storia con Lulù Selassiè che ha recentemente difeso di fronte all’ennesimo gossip sui motivi della rottura.

“Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy. Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie. Le fake news? Non me ne frega un ca***, però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia (Latini ndr) la mia amica che conosco da sei anni”, ha detto Manuel.

Nel corso dell’intervista, poi, Giada Di Miceli che, la settimana scorsa aveva raccontato del rifiuto di Clarissa di rilasciate l’intervista non avendo ricevuto le risposte in anticipo, ha annunciato al pubblico di non aver inviato in anticipo le risposta a Manuel. Bortuzzo ha così rispostato alla Di Miceli a cui ha recentemente replicato anche la stessa Clarissa. “Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima”, ha detto alla De Miceli.

A Manuel ha così risposta Soleil che, su Twitter, riprendendo la motivazione usata da Manuel per nominarla all’interno della casa, di fronte alla nuova intervista di Manuel, ha cinguettato: “Utilizza più amore e meno odio” cit —Le ipocrisie invecchiate male”.

Un commento che ha spaccato i fan di Lulù Selassiè tra chi ha apprezzato le parole di Soleil e chi, invece, ritiene che Soleil avrebbe dovuto parlare qualche settimana fa. Tra tutte le sorelle Selassiè, comunque, Lulù è l’unica che continua ad essere seguita sui social da Soleil e che sente.