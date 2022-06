Clarissa Selassié rompe il silenzio: tutta la verità sull’intervista saltata

Tutta la verità sull’intervista saltata: Clarissa Selassié rompe il silenzio

Clarissa Selassié è una delle protagonista indiscusse del Grande Fratello Vip 6 assieme alle due sorelle Lulù e Jessica. La ragazza viene eliminata per prima rispetto alle altre Princesse, ma continua ad esporsi e a far parlare di sé anche fuori dal reality show.

L’ex gieffina sa come difendersi e non ha problemi a tirare fuori gli artigli mettendoci la faccia. Ecco che Clarissa rompe il silenzio su un’intervista per Radio Radio, ma partiamo dall’inizio

Clarissa Selassié tra i suoi vari impegni lavorativi viene invitata da Radio Radio come ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più diretto da Giada Di Miceli.

Pochi prima dell’inizio dell’intervista, la minore delle Princesse scrive alla produzione dicendo che non parteciperà. Inutile dire che la conduttrice si infuria e sbotta in diretta. “Neanche Belen Rodríguez” commenta Giada Di Miceli.

Clarissa rifiuta di partecipare a Non succederà più, perché non le hanno fatto leggere le domande prima dell’ospitata. La conduttrice si difende dicendo che nessuno glielo aveva mai chiesto e che per lei, la Selassié poteva benissimo non tornare da loro.

Dopo tutto questo rumor, la Selassié rompe il silenzio sul suo profilo Instagram, dopo aver parlato della sua operazione. Prende la palla al balzo e risponde a delle congratulazioni da parte dei followers che le dicono che la conduttrice “farebbe domande molto scomode“.

“E’ sempre facile fa passare una donna giovane come me per la ‘maleducata e indisponente‘ ed è facile soprattutto quando si è una Selassiè. Per mesi e mesi chi non ci capiva ci attaccava, sia all’interno del programma che all’esterno” rivela Clarissa e commenta il comportamento di Giada: “Non mi sarei mai aspettata che una professionista andasse a ‘dissare’ come dice lei ‘una che non è manco Belen Rodríguez’ “.

La Selassié è molto arrabbiata e conclude: “Questa cosa non mi tange, ma vi assicuro che è molto più facile andare contro di noi e screditare le donne che siamo anziché essere professionali e professionisti“.

Clarissa Selassié rompe il silenzio e racconta la sua verità. Due cose sono certe: sicuramente la conduttrice continuerà a non volerla nella sua trasmissione, mentre l’ex gieffina non vorrà andarci per la poca professionalità.