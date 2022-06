Dopo Uomini e Donne, la frecciatina che non ti aspetti da Lei!

La frecciatina inaspettata da parte di Lei dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne si è appena concluso. Venerdì Maria De Filippi ha salutato il pubblico per la pausa estiva. Il programma riprenderà con la sua normale messa in onda a settembre.

Ma c’è qualcuno che ha ancora da levarsi dei sassolini dalla scarpa. Una protagonista inaspettata lancia una bella frecciatina. Scopriamo di chi si tratta e cosa ha rivelato

La frecciatina inaspettata di Gloria Nicoletti dopo Uomini e Donne

Gloria Nicoletti si è presentata nel parterre di Uomini e Donne durante questo inverno. Molto bella e schietta, la dama ha da subito conquistato il pubblico raccontandosi volta volta.

Il primo cavaliere che si è proposto è Armando Incarnato, ma tra i due non va affatto bene. L’uomo ha più volte accusato Gloria di non essere sincera e di voler solo stare in televisione.

Tra le varie conoscenze, poi, la Nicoletti esce con Riccardo Guarnieri, dopo un che un ex volto di Uomini e Donne massacra Ida Platano.

Gloria rimane molto colpita da quest’ultimo, ma Riccardo ha dei dubbi. Rivela di provare solo interesse fisico provocando molto dispiacere alla dama. Nonostante Guarnieri abbia provato più volte a riuscire con Gloria, la donna ferita dice sempre di no.

La dama, ospite al magazine di Uomini e Donne, racconta della sua esperienza nel dating show e della sua vita.

Gloria è una fan del film Disney, Ariel. Il film l’ha sempre motivata nel cambiare la sua vita per amore, ma soffre molto per un motivo.

“Veder soffrire le persone a cui voglio bene. Io sono forte ma sensibile: la mia sofferenza quasi non mi importa, riesco a scrollarmela di dosso, ma negli altri è come se la sentissi il triplo” confessa la dama.

Ma tornando a parlare di relazioni, Gloria ha un grande sogno nel cassetto. Le sarebbe piaciuto vivere in un’epoca totalmente diversa, nell’Ottocento.

“Mi sarebbe piaciuto nascere nell’Ottocento, in Francia. È un periodo storico che adoro, anche perché ai tempi il corteggiamento era completamente diverso… Volete mettere l’emozione nel ricevere una lettera scritta a mano, la trepidazione nel lanciarsi uno sguardo o la bellezza del primo ballo insieme?” confessa con gli occhi sognanti.

Mentre la non scelta spiazza tutti, ecco che arriva la frecciatina inaspettata dopo Uomini e Donne: “Poi diciamoci la verità: le relazioni oggi sono molto più veloci, ci si bacia subito e si tronca per un nonnulla, mentre prima la conquista di una donna implicava una tenacia da parte di uomo che oggi noi ci sogniamo”.

Gloria Nicoletti, con il suo modo di fare romantico ma anche molto sincero, conquista sempre di più il pubblico di Uomini e Donne. Nonostante la velata frecciatina, la dama sogna anche di trovare la sua dolce metà