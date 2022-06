Scegli un albero e scopri l’emozione che ti guida nella tua vita con questo semplice test

Le nostre scelte non sono mai date dal caso. Queste vengono prese in base ai nostri gusti e alle nostre esperienze passate. Anche se qualcuno ci dà un consiglio, seguiremo quasi sempre il nostro istinto.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dell’albero. Una semplice scelta ti aiuterà nel capire quale emozione predomina la tua vita e il tuo carattere.

Prima, però, guardiamo insieme le varie opzioni

Test dell’albero: dimmi quale scegli e scopri l’emozione che ti predomina

In questo test dell’albero ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli senza pensare, in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri, quindi, quale emozione guida la tua vita.

Ma prima scopriamoci!

1) Uno

L’emozione che guida le tue azioni e la tua vita è l’entusiasmo. Vedi il bicchiere mezzo pieno e preferisci sorridere agli ostacoli piuttosto che abbatterti.

Ti piace tutto ciò che ti dà adrenalina e quello che rende le tue giornate uniche. Dici sempre di sì alle nuove sfide e non temi nessuno. Anche se dovessi fallire, l’importante è che tu ci abbia provato.

Cerca, però, di seguire un po’ meno l’istinto. Prima di prendere una decisione, valuta le conseguenze delle tue azioni. Eviterai tanti rischi inutili. Va bene essere ottimisti, ma non scapestrati.

2) Due

Tu vivi tutto con molta empatia. Riesci ad immedesimarti nelle situazioni e nelle emozioni degli altri. Solo ascoltando capisci subito quale è il problema e come trovare una soluzione.

Il lato negativo è il fatto che talvolta ti lasci coinvolgere fin troppo. Entri troppo nello stato d’animo dell’altra persona e finisci per perdere te stesso. Va bene aiutare gli altri, ma tu devi essere la tua priorità.

3) Tre

L’emozione che ti guida è la malinconia. Tu pensi sempre al passato e rivivi in continuazione i tuoi ricordi. Vorresti tornare bambino con quel fare innocente e semplice che lo contraddistingue.

Daresti di tutto per tornare indietro, ma devi riuscire a staccarti dal tuo passato. Allontanati e cerca di goderti il presente. Lavorare sull’adesso migliorerà il tuo futuro, mentre ciò che è andato non può più cambiare.

4) Quattro

Tu vivi in perenne ansia. I sensi di colpa fanno parte della tua vita. Non sai come dividere i giorni della tua settimana per pensare a te stessa, incontrare i tuoi cari e divertirti con i tuoi amici.

Rilassati! Cerca di delegare un po’ del tuo lavoro a qualcun altro e stacca la spina. Respira, prenditi un momento per te e non pensare a chi devi vedere o cosa devi fare. Piuttosto capisci te che cosa ti piace e non ti piace e a chi vuoi dedicare il tuo tempo libero. Gli altri se ne faranno una ragione