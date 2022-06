Dopo la scelta, l’ex Uomini e Donne rompe il silenzio e svela tutto

Dopo Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha scelto di rompere il silenzio e di svelare come stanno davvero le cose.

Uomini e Donne ha da poco terminato la messa in onda di questa stagione televisiva, ma non per questo le dinamiche riguardanti i suoi protagonisti.

Questa stagione, infatti, è terminata con le scelte di Veronica e Luca Salatino. In particolar modo quest’ultimo ha fatto parte del programma per un anno intero e alla fine ha scelto di provare ad avere una relazione al di fuori del programma con Soaria Cerruti.

In molti però non hanno potuto fare a meno di restarci male per Lilli Pugliese, che non è stata scelta alla fine di questo percorso nonostante fosse molto presa da lui. A distanza di settimane dalla registrazione, e non dalla messa in onda attenzione, lei ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Mondo Tv 24, rivelando di essersi aspettata di non essere la sua scelta e di aver capito anche il perché.

Lilli Pugliese dopo Uomini e Donne ha rotto il silenzio su Luca Salatino, commentando a mente lucida quanto è accaduto negli studi Elios di Roma.

Lilli Pugliese rompe il silenzio dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne

Lilli Pugliese è sempre stata molto presa da Luca Salatino a Uomini e Donne, dove un’ex protagonista ha dovuto fare i conti con un terribile lutto, ma con il tempo sta imparando a convivere con quanto è successo ed è riuscita a mutare il motivo per cui secondo lei le cose non sono andate come sperava dall’inizio di questo percorso negli studi Elios di Roma.

“Io credo che non mi abbia scelto perché caratterialmente durante le discussioni non siamo mai riusciti a capirci e a trovare un punto di incontro” ha ammesso durante il corso dell’intervista, pensando che sia questo uno dei motivi per cui alla fine il tronista ha scelto di puntare tutto sull’altra corteggiatrice, Soraia. “Certo, dopo le discussioni facevamo pace, ma non c’è mai stato un vero e proprio chiarimento e con il senno di poi, mi rendo conto di ciò” ha poi concluso, notando che quest’aspetto non poteva passare inosservato.

Lilli Pugliese è pronta a trovare un nuovo amore dopo Uomini e Donne e chissà che non potrebbe trovarlo proprio negli studi Elios di Roma nel ruolo di tronista.