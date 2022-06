I naufraghi svelano tutto dopo l’Isola dei Famosi: “Nicolas Vaporidis ha una doppia faccia“

Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022. Noto per la sua apparizione come protagonista in Notte prima degli Esami, l’attore decide di provare una nuova sfida volando in Honduras.

E’ uno se non il favorito dal pubblico. Nonostante all’inizio non convincesse il pubblico, settimana dopo settimana ha dato prova di essere una persona sincera, ma alcuni naufraghi non la pensano in egual modo.

Vediamo insieme cosa hanno rivelato due ex volti dell’Isola dei Famosi. “Doppia faccia” e molto più…

Clemente Russo e Laura Maddaloni svelato tutto dopo l’Isola dei Famosi: “Nicolas Vaporidis è una doppia faccia“

Clemente Russo e Laura Maddaloni sono marito e moglie, nonché ex concorrenti dell‘Isola dei Famosi.

Eliminati dal programma qualche settimana fa, i due ex naufraghi vengono invitata ad Isola Party prima della diretta di lunedì.

A condurre il programma troviamo Ignazio e Valentina che domandano ai concorrenti quale fosse la loro coppia preferita.

Risponde per primo Clemente Russo che rivela: “La mia coppia preferita era quella formata da Gustavo e Jeremias, che sono tuoi parenti Ignazio. Siamo molto amici con loro due e ci siamo trovati molto bene” commenta il pugile e conclude: “Sono molto napoletani come noi questi argentini. Io con Gustavo ho fatto una settimana da solo con lui e siamo stati da Dio”.

Mentre Alessandro Iannoni vuota il sacco, anche Laura Maddaloni concorda sulle parole di suo marito.

Rivela che il momento più difficile per lei è stato proprio quando Jeremias è stato eliminato dal gioco e aggiunge: “Lui era il mio amico un po’ pazzo come me. Quindi non è stato facile. Io e lui avevamo legato molto e posso dire soltanto cose belle“.

Se per la coppia Rodríguez, i due coniugi esprimono parole di elogio, su Nicolas Vaporidis hanno un pensiero diametralmente opposto, mentre Roger Balduino è a rischio.

Sempre concordi Clemente e sua moglie credono che l’attore non sia vero.

“Chi ci è piaciuto di meno? Sicuramente Nicolas Vaporidis. Non diciamo una coppia, ma un concorrente ed è lui. Sì perché Nicolas ha una doppia personalità” commentano i due ex naufraghi e concludono: “Nicolas si trasforma praticamente, da quello che è dolce davanti alle telecamere e quello dietro che gli scoppia la vena. Lui si infuria dietro. Poi ha chiamato buffona Lory e questo è soltanto un esempio. Ha insultato una donna più grande come età”.

Clemente Russo e Laura non riescono proprio a mandar giù il comportamento di Nicolas Vaporidis. Sin dalla prima settimana c’è sempre stato dell’astio e almeno su questo, i due coniugi sono rimasti coerenti. L’Isola dei Famosi deve andare avanti e questo è un duro colpo per l’attore