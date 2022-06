Durissimo attacco all’ex naufrago: la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi non si risparmia

Edoardo e Guendalina Tavassi sbarcano insieme all’Isola dei Famosi. Sono due fratelli romani e portano una ventata d’aria fresca in Honduras. Lui molto simpatico e con la battuta pronta, mentre lei schietta e sincera.

Guendalina, adesso è tornata in Italia, mentre il fratello ha deciso di continuare a lottare. Ma è la mamma a rinvangare il passato e lancia un durissimo attacco. Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Durissimo attacco a Jeremias Rodríguez: la mamma di Edoardo e Guendalina non la tocca piano

Jeremias Rodríguez partecipa all’Isola dei Famosi in coppia con suo padre Gustavo. Eliminato dal gioco, il naufrago decide di ritirarsi invece di rimanere su Playa Sgamada.

Tra i fratelli Tavassi e il naufrago c’è stato prima amore e poi tanta antipatia. Edoardo si era molto avvicinato a Jeremias e si fidava di lui, ma durante una puntata il fratello di Belen ha svelato tutto senza pensarci.

Mentre nasce una nuova coppia all’Isola dei Famosi, la mamma Tavassi viene chiamata dal settimanale Mio per parlare dell’esperienza dei suoi due figli.

Ecco che parte subito il durissimo attacco contro l’ex naufrago.

“Quello che ha fatto Jeremias sull’Isola non è stato bello. Edoardo gli aveva confidato che in un momento di difficoltà era stato aiutato dalla sorella e da questo è venuto fuori che lui si fa mantenere da Guendalina” si legge su Biccy.

Edoardo ha un suo lavoro si sa mantenere da solo e poi Emanuela conclude con la stoccata: “Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodríguez, il signor Belen. Grazie alla sorella ha fatto i reality e tutta la famiglia è venuta in Italia: credo che lui sia l’ultimo a poter giudicare“.

La mamma Tavassi attacca duramente e non utilizza mezzi termini.

Ma anche Guendalina Tavassi ha qualcosa da ridire su un ex vippone. “Tale madre, tale figlia” come si usa dire. Arriva il durissimo attacco non per Jeremias, ma per Laura Maddaloni.

Mentre Alessandro Iannoni vuota il sacco, l’influencer sgancia la bomba: “Il perdente è Laura Maddaloni, perché diceva di essere la più forte. Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però“.

Diciamo che abbiamo capito da chi ha preso l’essere schietta Guendalina Tavassi. La madre Emanuela non ha peli sulla lingua e lancia in durissimo attacco. Jeremias Rodríguez risponderà?