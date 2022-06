E’ stata la letterina più amata di Gerry Scotti: oggi è una splendida mamma

Gli anni passano, ma certi successi rimangono indelebili. L’ex letterina storica di Gerry Scotti raggiunge un altro formidabile traguardo, è una donna in carriera realizzata, ma è anche mamma.

La televisione italiana dagli anni Novanta fino ad oggi, ha regalato grande intrattenimento, specialmente per quanto riguarda i format televisivi e i quiz. Gerry Scotti è senza ombra di dubbio il conduttore più conosciuto. Amato e seguito dai telespettatori, perché ha davvero fatto parte della storia del piccolo schermo. Ricordare volti del passato mette un po’ di nostalgia, e sapere che ad oggi continuano la scalata per il successo e raggiungono nuovi obiettivi, fa appassionare ancora di più.

Siamo nel lontano 1999, agli inizi degli anni Duemila, periodo florido per la televisione per quanto riguarda i giochi a quiz e i programmi di varietà. Gerry Scotti è uno dei conduttori che più stanno emergendo nel mondo della tv, e con Passaparola ha decisamente regalato momenti di puro e sano divertimento, ma non solo.

Il programma ha lanciato volti importanti, i quali tutt’oggi continuano ad essere amati dai fan, nonostante sia passato tutto questo tempo. Infatti, la protagonista di oggi ha iniziato come letterina, ma ha fatto molto altro.

Ecco di chi si tratta, la riconoscete?

Ex valletta di Gerry Scotti, la riconoscete?

Il mondo della televisione è ricco di novità, sia belle che brutte. Il famoso conduttore di cui abbiamo parlato, non ha vissuto un periodo felice. Gerry Scotti confessa il dramma vissuto, mettendo in evidenza il fatto che al di là dei personaggi televisivi ci sono sempre delle persone in carne ed ossa che soffrono e vivono gioie come chiunque. Ad oggi, parleremo dell’ex letterina legata al conduttore e per la gioia vissuta: è diventata mamma, e non solo!

Ebbene sì, stiamo parlando di Michela Coppa! La giovane neo-mamma a 38 anni ha dato alla luce la sua prima figlia, Fara Alma! La showgirl ha partorito alla clinica Mangiagalli di Milano, ed è più felice che mai insieme al compagno l’imprenditore Cristian Milla.

La donna racconta che dal momento in cui si sono rotte le acque, sono passate 12 ore, e poi è arrivato il momento di abbracciare la propria figlioletta. E’ piena di gioia, e la condivide con i fan non potendo fare a meno di pubblicare dei post sulla bimba, e anche delle dediche, come questa:

“Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa!”

Ringrazia di vero cuore i fan che la sostengono da sempre, condividendo anche qualche informazione sui primi momenti della vita della piccola. La gioia è immensa, ma le prime settimane non sono facili da affrontare, anzi è un duro lavoro. Al momento, l’ex letterina è più felice che mai, anche perché i successi televisivi non sono mancati.

Di recente, non c’è niente di nuovo perché si sta dedicando ad attività sui social media, ma l’ultima conduzione risale al 2014 con Benvenuti al Nord- la nosa cusina sul canale 416 di Sky, senza dimenticare anche il successo insieme al Alessandro Cattelan a Total Request Live on tour di Mtv.

Anche una sua collega un’ex gieffina è diventata mamma per la prima volta, infatti condividono la stessa felicità. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori scatti di Michela insieme alla piccola di casa.