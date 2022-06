Dopo l’Isola dei Famosi, l’ex naufrago in ospedale: la moglie racconta tutto

L’Isola dei Famosi è senza dubbio un vero successo mediatico, ma non solo. Si tratta di un format che appassiona i fan, specialmente per quanto riguarda i protagonisti. Uno di questi ha avuto un grosso problema di salute, ecco chi è e cos’è accaduto.

Con la salute non si scherza, infatti l’appello dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha letteralmente sconvolto tutti. Nessuno si sarebbe aspettato un’uscita di scena tanto rapida, ma altrettanto venire a conoscenza di una notizia del genere. Infatti, l’evento è su tutti i media, e noi non potevamo non condividerlo con voi, perché la situazione è molto più grave del previsto.

Come già detto, l’Isola dei Famosi è un format molto amato. Sono diversi i punti del forza del noto reality, sia a partire dai personaggi, che per quanto riguarda le dinamiche televisive in gioco. Si tratta di sfide avvincenti che mettono in gioco i vip e i concorrenti che hanno deciso di affrontare nuove avversità.

Così, tra una corsa ad ostacoli e l’altra, qualcuno ha finito per essere considerato un personaggio molto chiacchierato, specialmente nella post partecipazione.

La questione riguarda un grave problema di salute che ha lasciato i fan scioccati.

Isola dei Famosi: tutta la verità sul malessere del vip

Accade che nel format ci si metta in gioco non sono dal punto di vista degli sforzi fisici, ma anche per quanto riguarda la salute mentale. Il costante stress, lo stile di vita spartano, sono degli elementi che conducono inevitabilmente i concorrenti a riflettere su sé stessi. C’è stato addirittura chi ha deciso di svuotare il sacco e dire che uno di loro è proprio un falso, rivelando nei retroscena inediti sconcertanti. Ma non finisce qui, perché anche dopo la partecipazione accade qualcosa di incredibile per un ex naufrago.

Lo riconoscete insieme alla moglie? Si tratta del chiacchierato Gustavo Rodriguez, in ospedale accompagnato dalla moglie Veronica Cozzani. Cos’è accaduto al papà dei fratelli argentini più famosi in Italia?

L’uomo è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi, peccato che insieme al figlio Jeremias non sono durati a lungo nel reality. Infatti, lo stesso padre confessa la verità sull’abbandono del giovane, ma i dispiaceri sembrano non finire.

Perché l’uomo è stato operato d’urgenza per via del perforamento del colon! Al momento, sta bene, si sta piano piano riprendendo, ma lo spavento è stato grande. I figli hanno mostrato affetto anche sui social media, specialmente Cecilia la quale ha commentato le foto dei genitori con: “Siete la mia forza.”

Insomma, l’amore di questa famiglia è immenso. Augurando una pronta guarigione al senior dei Rodriguez, restiamo aggiornati per le prossime evoluzioni.