Dopo Amici, arriva l’addio? Il gesto che svela la verità

Un talent come Amici di Maria De Filippi realizza spettacoli unici, ma non solo. I protagonisti sono i più cliccati e ricercati nel web, perché le loro storie colpiscono il cuore, e tengono con gli occhi fissi sullo schermo i telespettatori.

Non ci sono dubbi sul fatto che Amici sia amato praticamente da tutti, poiché non si mettono in scena soltanto coreografie e canzoni, ma molto di più. E’ un percorso che fa appassionare il pubblico a casa, poiché questo riesce ad immedesimarsi nello stato d’animo e nelle sfide affrontate dai propri beniamini. Così, dopo un periodo di alti e bassi, c’è davvero una svolta che è riferita a due personaggi molto amati.

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria del cantante, Luigi Strangis. E’ un giovane ricco di talento, originalità e passione, infatti è riuscito ad incantare il pubblico a casa, sia con la sua musica, che nello specifico con il percorso affrontato all’interno della scuola.

Nascono amori, amicizie, e subentrano anche delusioni legate alle loro scelte e alle emozioni vissute. I protagonisti di oggi hanno davvero fatto sognare, perché il loro amore tormentato è stato criticato, seguito, e ad oggi ha delle grosse novità.

Addio o ricongiungimento? Ecco quanto emerso dalle ultime news.

Amici: la svolta nella loro relazione, clamoroso!

Come se non bastasse di recente i protagonisti di Amici stanno regalando grandi emozioni, per via dei loro successi, ma non solo, anche per incontri molto attesi. L’ultimo è quello che ha letteralmente scatenato l’entusiasmo dei fan, ma non è l’unico che consideriamo. Infatti, c’è una grossa bomba in uscita, e noi non possiamo non rivelare quanto accaduto, perché è davvero una news inaspettata.

Innamorati e più forti di prima, Andreas Muller e Veronica Peparini sono tornati! Non solo sono tornati a far sorridere i fan, ma ci sono delle rivelazioni totalmente inedite che ci fanno scoprire qualcosa di più sul loro amore. Appunto, è stato un periodo difficile per i ragazzo, ma in occasione del suo 26esimo compleanno, è scattato qualcosa.

Diciamo che la complessità del momento, è stata data proprio dal fatto che ha avuto un infortunio, che l’ha buttato giù e fatto soffrire. Al tempo stesso, questo suo modo di essere ha innescato delle dinamiche che hanno portato avversità nel rapporto con Veronica.

Al di là dei problemi, e delle malelingue per la loro differenza d’età, sono più uniti che mai, e il ballerino sembra essersi ripreso dalla crisi. Ecco le sue parole:

“Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro…Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi.”

Inoltre, si è parlato del ballerino anche per una discussione avuta con un noto personaggio del programma. Questo per dimostrare che non ha intenzione di restare fermo, ma di combattere fino alla fine per la sua passione e i sogni nei quali crede. Al momento, è così soddisfatto che ha addirittura accennato alla possibilità di aver un figlio un domani.

Senza dubbio con Daniele e Olivia, i figli della compagna avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli, c’è un meraviglioso rapporto. Del resto, il meglio deve ancora venire!