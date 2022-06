Completa la sequenza matematica, ma attento a non dare i numeri!

La matematica ha delle regole ferree, ma nella soluzione del rompicapo di oggi, ti conviene dimenticarle tutte. La ragione risiede nel fatto che la logica sovrasta l’abilità di calcolo.

Appunto, è bene sapere che nei rompicapo di questa tipologia, con logica e matematica insieme, può accadere davvero l’impensabile. Il punto è che fare i calcoli non è mai stato più strano, perché impliciti tra quelle cifre ci sono dei ragionamenti che poco hanno a che fare con le regole della suddetta materia. E’ chiaro che le operazioni da svolgere sono quelle conosciute, ma la modalità di risoluzione… la devi scoprire tu!

La matematica non è mai stata più folle, specialmente quando rappresentata in questo modo. Ci sono una serie di numeri, che sembrano avere poco a che fare, o meglio c’è un legame. Il rapporto in questione è dato dalle modalità di calcolo già accennate, e proprio per questo, bisogna essere abili e rendersene conto.

Come? Prova a svolgere quante più operazioni possibili, trattandosi di numeri bassi non ci vorrà molto, anche perché il rompicapo va risolto in meno di un minuto!

Allora, i miei suggerimenti ti sono utili, oppure sei ancora in difficoltà? Ricorda i consigli che ti ho dato, poiché sono azzeccati e diretti a scoprire la soluzione. Se non ci sei arrivato, scorri l’articolo, avrai la risposta che cerchi con la spiegazione.

Test di matematica folle: ecco la soluzione!

Se sei un appassionato del genere, ti consiglio un rompicapo matematico simile che ti farà impazzire, ma credimi una volta scovata la soluzione, diventerai sempre più bravo. Per essere un abile solutore occorre allenarsi, e nel nostro sito ne troverai di tante tipologie. Così, ecco che sveliamo la soluzione dell’enigma di matematica di oggi, ma fai attenzione a non farti fregare. Del resto, la logica è la tua più grande risorsa!

Che significa quel 22? Ebbene sì, è la risposta esatta, o meglio il valore mancante nella sequenza qui sopra riportata. Ma come ci siamo arrivati? Fin dal titolo avresti dovuto comprendere a che punto volevo arrivare. Si tratta di numeri che sono legati tra loro, e il comun denominatore è proprio la modalità di calcolo!

Ad esempio, le prime cifre: 8-3-21, come sono state calcolate? Basta fare una moltiplicazione, 8*3= 24, che è evidente essere un numero vicino al 21, e come lo si ottiene? Sottraendo 3! Se ripeti queste operazioni anche nei successivi valori, noterai che combaciano alla perfezione.

6*5=30, 30-5= 25! E ancora 12*2= 24, 24-2= 22!

Se ti è piaciuta la sfida, ti propongo un enigma che potrebbe avere a che fare con i numeri ma è solo di logica! Mettiti in gioco, nel frattempo farò di tutto per realizzare altri rompicapo ancora più difficili!