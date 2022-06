By

Arriva la frecciatina dopo Amici 21: l’incontro che scatena l’entusiasmo dei fan

Amici 21 è finito, ma i nostri cari allievi sono solo all’inizio della loro carriera. I concorrenti della Scuola di Maria De Filippi hanno tenuto compagnia ai telespettatori per mesi e hanno acquisito grande notorietà e molti seguaci.

Un incontro, però, formidabile ha conquistato proprio tutti. L’entusiasmo è alle stelle, ma non mancano le stoccate e la pungente frecciatina. Ecco cosa è successo dopo Amici 21

Nunzio e l’incontro che scatena i fan: arriva la frecciatina dopo Amici 21

Negli ultimi giorni si è tenuto un evento pazzesco per i nostri amati ballerini: il Carnevale di Misterbianco. Molti volti di Amici 21 hanno preso parte alle esibizioni e tra questi troviamo Aisha, Emanuela, Cosmary, ma anche Nunzio.

Il ballerino siciliano ha conquistato tantissimi seguaci sia per la sua bravura, ma anche per la sua grande simpatia. Il pubblico ha accolto con un grande applauso Nunzio per questo evento speciale, mentre Luigi Strangis fa una dedica veramente speciale.

Per questa bellissima occasione, i produttori hanno deciso di affidare il ruolo di conduttrice a Agata Reale, ex volto di Amici. La ballerina non ebbe vita facile all’interno del talent show, perché era sempre “vittima” dei giudizi critici della maestra Alessandra Celentano.

Sul palco troviamo anche un altro prof di ballo della scuola, Raimondo Todaro. Tra i tre personaggi c’è un feeling pazzesco. Scherzano e ridono, mentre Agata suggerisce a tutti di prendere la vita con filosofia come fa Nunzio.

Ma ecco che arriva la frecciatina proprio a Lei! Raimondo Todaro vuole ricordare un episodio all’interno di Amici 21. Si tratta del momento in cui i ballerina ha conosciuto per la prima volta la maestra Celentano.

“Perché il primo giorno in cui ha incontrato la Celentano, che ha detto ‘E’ pesante… la situazione’ ” rivela il professore imitando l’accento di Nunzio.

Tutti ridono di fronte a questa emulazione e anche il ballerino sorride di gusto, mentre Carola Puddu ha un nuovo amore.

Amici 21 sarà anche finito, ma come è possibile dimenticare l’esilarante Nunzio? Questo ballerino ha fatto ridere tutti con il suo modo di fare e, nonostante la frecciatina, continua a far divertire qualsiasi tipo di indole divenendo una vera e propria icona