Alessandro Basciano oggi è così, ma ai tempi di Uomini e Donne era irriconoscibile

Alessandro Basciano è un volto noto della tv italiana. Ha partecipato a diversi reality e show, che lo hanno reso famoso al grande pubblico

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip è diventato famosissimo. Alessandro Basciano è diventato ormai un volto noto della tv italiana. In tanti già lo conoscevano prima dell’ingresso nella casa del reality di Canale 5, ma il GF Vip gli ha indubbiamente consegnato una grande popolarità. Anche perché Alessandro ha visto nascere la storia d’amore con Sophie Codegoni. Insieme oggi formano una delle coppie vip italiane più seguite, ma anche discusse.

Tuttavia, come accennato Alessandro si era già fatto vedere spesso in televisione. Ha partecipato a programmi come Temptation Island (come single tentatore) e soprattutto a Uomini e Donne, dove faceva il corteggiatore. Insomma, sempre “ruoli” da single, mentre nella casa di Cinecittà è entrato con “il cuore nello zucchero”, puntando dichiaratamente Sophie, che poi ha conquistato. Ma chi lo ricorda a Uomini e Donne ha un’immagine di lui sicuramente diversa. All’epoca del dating di Maria De Filippi Basciano era sicuramente più giovane (lui è nato nel 1989) ed era molto più mingherlino. Ovvio che anni di successiva palestra lo hanno poi reso piu robusto e “massiccio”, così come lo conosciamo oggi.

Alessandro Basciano ieri e oggi: quanti cambiamenti

Invece, per quanto riguarda il viso, anche oggi è sicuramente riconoscibile. Tuttavia Basciano è stato accusato da Alex Belli (proprio durante il GF, quando entrò nel gioco) di essersi rifatto i denti. Il “The Man” lo prese apertamente in giro senza alcun riguardo. Effettivamente oggi la dentatura di Alessandro è perfetta e bianchissima. Anche se fosse non ci sembra un’idea malvagia rivedere il sorriso e migliorarlo. Per quanto riguarda, invece, altri ritocchi estetici, questi a dirla tutta non risultano.

Ecco perché Alessandro oggi appare più maturo e “massiccio”, ma sicuramente sempre lo stesso di un tempo e indubbiamente riconoscibile. A 33 anni è ancora un ragazzo, ma si avvia a un’età matura. Convive a Milano con Sophie, e la loro storia sembra essere decisamente seria. Sarà l’inizio di una relazione davvero duratura? Lo vedremo, intanto i due fanno constantemente coppia fissa.