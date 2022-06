Confessioni bollenti e lacrime all’Isola dei Famosi 2022: cambia tutto e saltano gli equilibri tra i naufraghi.

Atmosfera bollente, ma anche lacrime e crolli emotivi all’Isola dei Famosi 2022. Alla finalissima del reality show fissata per il 27 giugno mancano poche settimane e gli equilibri sono totalmente saltati. Da una parte c’è Lory Del Santo che, dopo l’ennesima lite con Luca Daffrè, è crollata lasciandosi andare alle lacrime e ad uno sfogo amaro e, dall’altro, ci sono Maria Laura De Vitis e lo stesso Luca che hanno ammesso di piacersi.

Cos’è successo, esattamente, a Lory Del Santo? Cosa hanno confessato Maria Laura e Luca da scatenare l’entusiasmo dei fan? L’atmosfera in Honduras, dunque, sta diventando bollente per diverse ragioni.

Il crollo di Lory Del Santo e la confessioni di Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè all’Isola dei Famosi 2022

Lory Del Santo è stata la protagonista di una durissima lite con Luca Daffrè lasciandosi andare, poi, alle lacrime. La maggior parte del gruppo continua ad accusare Lory di essere poco chiara e costruita. La Del Santo ha così perso la pazienza. “L’Isola ha deciso che non sei più leader e tu sei il primo leader che viene destituito dallo spirito dell’Isola. Luca non è stato giusto con il gruppo da quando è diventato leader. Ha avuto delle preferenze e la prima persona che mi ha fatto notare a non scegliere Nicolas per i dolcetti è stato lui”, ha detto Lory che, poi, tra le lacrime, si è sfogata con Nick Luciani.

Dalle lacrime alle confessioni bollenti il passo è breve. La protagonista indiscussa è stata Maria Laura De Vitis che era stata smascherata da Nicolas Vaporidis, partecipando al gioco della verità, ha prima confessato di aver baciato delle donne e poi ha aggiunto: “Con quale ragazzo dell’Isola lo farei? Con Luca sì sono sincera”.

L’interesse di Maria Laura per Luca, tuttavia, è ricambiata. Anche Daffrè, rispondendo ad una domanda della De Vitis, ha ammesso di provare un interesse per lei anche se, inizialmente, era rimasto affascinato, dal punto di vista fisico, da Estefania. “Chi preferisco fra le ragazze? Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Maria Laura”, ha detto Daffrè.

Cosa succederà tra i due? Luca e Maria Laura approfondiranno la conoscenza lasciandosi andare ad un sentimento? I fan del reality attendono e sperano di vedere la nascita di una nuova coppia dopo la fine di quella formata Estefania e Roger.