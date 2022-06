Test: aiuta il pastore ad arrivare sano e salvo dall’altra parte del fiume

Riuscirà il pastore a salvare gli animali e ad attraversare il fiume? Mettiti alla prova con questo test, vediamo cosa sei capace di fare

Un pastore possiede una pecora, un lupo ed un cavolo. Durante una giornata di lavoro, il pastore arriva ad un fiume e decide di attraversarlo. Purtroppo il ponte è stato bombardato ai tempi della guerra e non è stato mai più ricostruito e non ci sono passaggi. Il pastore vede una canoa in lontananza e decide di utilizzarla per andare dall’altra parte. Purtroppo la canoa è molto piccola e può ospitare soltanto una cosa o un animale, oltre al pastore.

Una volta constatato che non è possibile fare un solo viaggio per questioni di spazio, il pastore decide di passare lo stesso dall’altra parte. Dovrà farlo in più passaggi, assicurandosi che, mentre lui sarà sulla canoa, il lupo non mangi la pecora e la pecora non mangi il cavolo. Come farà il pastore a passare dall’altra parte del fiume, portando con sé cavolo, pecora e lupo? Hai soltanto trenta secondi per rispondere, affidati al tuo intuito e non sbaglierai.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario concentrarsi su tutti i dettagli utili. Se l’hai fatto, ti facciamo i complimenti perché non era semplice rispondere entro trenta secondi. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori, non è un esperimento e non c’è nessuna tesi a sostegno del test.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: il pastore trasporterà con sé la pecora per il primo viaggio, poi tornerà indietro a raccogliere il cavolo, lo lascerà lì e riporterà indietro la pecora. A questo punto, il pastore farà salire il lupo e lo trasporterà dall’altra sponda del fiume. Poiché il lupo non mangia cavoli, il pastore tornerà indietro tranquillo, prenderà la pecora e la riporterà dall’altra parte del fiume.

Il pastore, il lupo, la pecora e il cavolo avranno attraversato il fiume in sicurezza e potranno proseguire il loro cammino, fino al prossimo fiume, è ovvio!