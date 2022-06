Oggi è il giorno dell’incontro tra Meghan e Kate. Ci sarà uno scontro?

Il giorno che tutti aspettavano è arrivato: oggi ci sarà il grande incontro tra Meghan Markle e Kate Middleton. La loro reunion promette scintille

Il Giubileo di Platino è entrato nel vivo. Oggi si chiude il grande weekend di festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana festeggia i settanta anni sul trono d’Inghilterra e sono previsti eventi pubblici in tutta la nazione. Molti membri della Royal Family hanno lasciato Buckingham Palace per recarsi in Scozia ed in Galles in rappresentanza della regina.

La stampa britannica è molto concentrata sull’incontro tra Meghan Markle e Kate Middleton. Le due duchesse non presenziano ad un evento ufficiale insieme da oltre due anni, da quando i Sussex hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Durante la famosa intervista concessa ad Oprah Winfrey, l’ex attrice statunitense ha accusato Catherine di averla fatta piangere pochi giorni prima del suo matrimonio con il Principe Harry.

Questo incontro non promette niente di buono. Come andrà a finire?

Meghan e Kate, ecco dove avverrà il loro incontro (o scontro?)

Per la prima volta dall’addio al Regno Unito, Meghan Markle e la sua famiglia tornano a Londra. L’ex stella di Hollywood è attesa da un grande incontro, quello con Kate Middleton. Le due donne, da sempre dipinte come nemiche, non si vedono da oltre due anni. Ci saranno scintille? Lo sapremo tra poche ore, perché oggi è una delle giornate più importanti del Giubileo di Platino, almeno dal punto di vista mediatico.

Gli ultimi sondaggi danno Kate in forte ascesa e Meghan in calo, a causa dell’antipatia di una parte dei sudditi, i quali la considerano la principale colpevole dell’allontanamento del Principe Harry dalla sua famiglia di origine. La presenza dei Sussex alle celebrazioni in onore della Regina Elisabetta ha scatenato i britannici ma ha anche acceso le luci dei riflettori su questo importante evento.

I talk show inglesi hanno dedicato molto spazio all’incontro tra Meghan Markle e Kate Middleton. C’è chi scommette su un litigio pubblico, chi pensa che si ignoreranno, chi crede che ci saranno finti sorrisi e chi punta sull’indifferenza da parte di Kate nei confronti della Duchessa di Sussex. Una cosa è certa: oggi tutti punteranno i loro radar su queste due donne.