Ilary Blasi ha perso la testa per un attore? Spunta l’aitante giovane

Ilary Blasi dopo la separazione con Francesco Totti ha perso la testa per un attore? Spunta la foto dell’aitante giovane che le farebbe battere il cuore.

Ilary Blasi non sta dicendo passando un periodo facile. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione attraverso due comunicati distinti, confermando il gossip che circolava da diversi mesi sul loro conto nonostante in un primo momento avessero dichiarato che si trattasse soltanto di fake news.

L’ex calciatore ha ammesso di averlo fatto per il bene dei figli, mentre lei ha preferito una linea maggiormente riservata sulla vicenda chiedendo di rispettare questo momento. Francesco, da tempo infatti, è stato paparazzato con quella che sembrerebbe essere la sua nuova compagna, mentre sulla Blasi tutto tace fin quando la pagina The Pipol Gossip non ha fatto chiarezza su di lei rivelando che cosa riserva il nuovo numero di Chi sul suo personaggio.

Ilary Blasi avrebbe perso la testa per un giovane attore dopo la dolorosa separazione da Francesco Totti.

L’aitante attore ha fatto perdere la testa ad Ilary Blasi dopo Totti

Secondo quanto riportato dalla pagina, Ilary Blasi avrebbe perso la testa per Luca Marinelli. Un uomo di tre anni più giovane di lei, sottolinea Parpiglia, che si è fatto strada nel mondo della recitazione vincendo ben un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e pure due Nastri D’Argento.

Anche l’attore, tra l’altro, avrebbe un matrimonio alle spalle che purtroppo non è andato come sperato in quanto mentre girava la fiction Maria Di Nazaret avrebbe incontrato sua moglie Alissa Jung, ma le loro strade si sono poi divise.

Ovviamente questo è quanto rivelato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip riportando come fonte principale il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ma almeno per il momento i diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia e molto probabilmente la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che ha intrapreso un viaggio dopo l’addio a Totti, ha affermato che non farà più dichiarazioni a riguardo dopo l’annuncio della separazione alfine di tutelare i suoi tre figli.

Ilary Blasi e Luca Marinelli stanno insieme oppure no? Soltanto il tempo potrà rispondere a questa domanda, perché dalla conduttrice tutto tace.