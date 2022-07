Ilary Blasi, viaggio d’amore dopo l’addio a Totti ma non è come sembra

By

Ilary Blasi, dopo l’addio a Francesco Totti, lascia l’Italia e si regala il primo viaggio d’amore da single. Le prime foto conquistano tutti.

Ilary Blasi ha scelto di allontanarsi dall’Italia per dimenticare il gossip che ha travolto la sua famiglia dopo l’annuncio con cui ha ufficializzato la fine del matrimonio, dopo 17 anni e tre figli, con Francesco Totti. Dopo una profonda crisi che l’ex capitano e la conduttrice hanno provato a superare, è arrivata la decisione, seppur dolorosa, di separarsi.

Una notizia che ha spiazzato tutti i fan che aspettavano il ritorno sui social sia di Ilary che di Totti. Se sul profilo Instagram di quest’ultimo tutto tace, così non è per la Blasi che ha pubblicato le prime foto del viaggio d’amore che si è concessa dopo la fine del matrimonio con Totti.

Ilary Blasi lascia l’Italia con gli amori della sua vita

Nessun nuovo amore per Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, ma la presenza costante di tre grandissimi amori che occuperanno per sempre il primo posto nel suo cuore e con cui ha deciso di concedersi il primo viaggio da mamma single dopo la fine del suo amore con Totti. Ilary, infatti, ha scelto di partire con i figli Christian, Chanel e Isabel che rappresentano il centro del mondo per mamma Ilary e papà Francesco.

Entrambi, infatti, hanno chiesto rispetto per la situazione per proteggere i tre figli che si ritrovano al centro di un clamore mediatico. Mentre spuntano retroscena clamorosi sulla fine del matrimonio con Totti, Ilary ha così scelto di lasciare l’Italia e volare a Zanzibar come ha anticipato Il Messaggero.

A confermare l’indiscrezione del viaggio che, secondo quanto fa sapere Il Messaggero era previsto da tempo, è stata proprio Ilary che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di storie tra le quali le foto che vedete qui in alto.

In una Ilary è seduta sulla valigia con un aereo alle sue spalle mentre nella seconda immagine la Blasi mostra i figli Christian, Chanel e Isabel con cui ha scelto di concedersi dei giorni di relax insieme ai suoi più grandi amori.

Mentre i fan, dunque, sognano il ritorno di fiamma ricordando l’ultima dedica che le ha fatto Totti, la Blasi ha scelto di staccarsi da tutti e volare via dall’Italia.