Da Amici a Che Dio ci aiuti: la ballerina nel cast della fiction più amata

Ballerina di Amici pronta per una nuova avventura nel cast di Che Dio ci aiuti

Che Dio ci aiuti è una serie televisiva della Rai. La protagonista è Suor Angela, ex carcerata, che decide di salvare un convento trasformandolo in un convitto universitario.

Amori, incontri, scontri e litigate, fanno parte di questa avventura che dura da sette anni.

Proprio in questo momento, la produzione sta registrando le nuove puntate in quel di Spoleto. Ci saranno molti cambiamenti nella prossima edizione, ma anche un nuovo ingresso di una ballerina molto amata di Amici. Scopriamo insieme chi sarà il nuovo volto di Che Dio ci aiuti

Elena D’Amario, ballerina di Amici, pronta per una nuova avventura a Che Dio ci aiuti

“Tolta un’Elena se ne fa un’altra” potremmo dire. Infatti, è noto da qualche mese che Elena Sofia Ricci, interprete di Suor Angela, saluterà Che Dio ci aiuti.

Era già da tempo che l’attrice aveva in mente di dedicarsi ad altro e questo momento è arrivato. In una passata intervista per Tv, Sorrisi e Canzoni, Elena Sofia raccontò come sarebbe avvenuto il suo saluto al programma, mentre vi presentiamo la nuova Azzurra.

“Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata“ rivela l’attrice e conclude: “Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”.

I fan sono molto tristi per questa notizia, ma ora spunta una grande novità. Avete presente Elena D’Amario, ballerina di Amici? La ragazza entrò a far parte della scuola di Maria De Filippi nel 2009. Elena non vinse il programma, ma ottenne un’importante borsa di studio per un’accademia americana. Tornata da questo viaggio, la conduttrice dette un contratto di lavoro proprio a Lei.

Sembra però che sia giunto il momento di una nuova avventura. Elena non sarà più nota come la ballerina, ma come l’attrice in Che Dio ci aiuti!

Ci pensa TvBlog a lanciare la grande indiscrezione. “Stando a quanto ci risulta, infatti, nel cast della fortunata serie Rai Uno prodotta da Lux Vide, nei nuovi episodi in onda nella stagione 2022-2023 ci sarà un’altra Elena, nella fattispecie Elena D’Amario“ si legge sul portale.

La ragazza si trova proprio adesso a Spoleto per la registrazione della settima edizione di Che Dio ci aiuti, mentre spunta il ritorno sul set proprio di Lui.

TvBlog poi aggiunge: “Non a caso in una storia Instagram ha fatto sapere di essere in fase di studio con tanto di gif di un ciak cinematografico. Una pubblicazione social enigmatica che oggi, grazie all’anteprima di TvBlog, trova spiegazione”.

E’ una grande nuova opportunità per Elena D’Amario. Già molto amata dal pubblico di Amici, sarà un gioco da ragazzi conquistare nuovi seguaci con Che Dio ci aiuti. Chissà come reciterà…