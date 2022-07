Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Sparita dai social, ecco perchè”

Belen Rodriguez, la showgirl e conduttrice argentina rompe finalmente il silenzio e svela il motivo che si cela dietro il suo allontanamento momentaneo dai social. Ecco cosa le è successo!

La showgirl e conduttrice argentina impegnata recentemente con le registrazioni della nuova stagione di “Tu si que vales” ha rivelato i motivi che si nascondo alla sua sparizione (momentanea) dal mondo dei social.

Molti fan, follower e interessati del mondo dello spettacolo si sono chiesti il motivo per cui recentemente, la bella conduttrice argentina sia scomparsa dai social. In effetti, molti si sono domandati le motivazioni che hanno condotto la showgirl lontano dal mondo social.

Le sue dichiarazioni non sono tardate a mancare e infatti la Rodriguez ha presto rilevato i motivi che l’hanno portata a questo addio momentaneo. Scopriamo insieme qualche dettaglio!

Belen Rodriguez lo ammette: è stata positiva al covid

Belen Rodriguez ha ammesso e rivelato di aver passato uno dei periodi più difficili e pesanti della sua vita. Infatti nel corso di una serie di stories sul suo profilo Instagram ha raccontato tutto il percorso che ha portato alla positività del tampone.

La ex moglie di Stefano De Martino ha raccontato a tutti i motivi del suo allontanamento dai social:

“Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita dai social – ha ammesso Belen su Instagram – . Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito, sono sparita per il Covid”.

La Rodriguez ha dunque raccontato di essere stata davvero male per i social eppure è riuscita a riemergere dalla convalescenza e tornare nuovamente a lavoro. Seppur si porti ancora dietro qualche strascico ma finalmente può dirsi guarita. Pronta a tornare sul posto di lavoro, che, che come vi anticipavamo all’inizio di questo articolo, la vede impegnata nella nuova edizione del format di Canale 5, Tu si que Vales.