Che Dio ci aiuti 7: dopo l’addio, c’è un clamoroso ritorno? I fan sognano

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: dopo il clamoroso addio di Suo Angela ci sarà un grandissimo ritorno? I fan sognano.

Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda su Raiuno, probabilmente nella prossima stagione televisiva. Le riprede dei nuovi episodi sono cominciati in quel di Assisi e le novità per l’amatissima fiction Rai saranno tante. La prima, e sicuramente più importante che ha spiazzato il pubblico, sarà l’addio di Suon Angela. Elena Sofia Ricci che ha interpretato la protagonista di Che Dio ci aiuti sin dalla prima puntata della prima stagione, sarà presente solo nelle prime tre puntate per poi salutare tutti.

A sostituire Elena Sofia Ricci e la sua Suor Angela sarà Francesca Chillemi che, con la sua Azzurra, prenderà le redini del convento accogliendo le ragazze e provando ad aiutarle a risolvere i loro problemi. Il nuovo ruolo di Azzurra, tuttavia, sta dividendo i fan della fiction. C’è chi spera che la conversione di Azzurra non sia totale e chi, invece, vorrebbe vedere l’evoluzione del personaggio.

Inoltre, chi spera che Azzurra non diventi effettivamente suora, sogna un clamoroso ritorno che potrebbe far sognare i milioni di telespettatori che seguono la fiction dalla prima puntata.

Che Dio ci aiuti 7: i fan sognano il ritorno di Lino Guanciale

Prima di Elena Sofia Ricci, un altro addio che ha spezzato i cuori dei fan di Che Dio ci aiuti 7 è sicuramente quello di Lino Guanciale che interpretava Guido, l’unico che ha fatto innamorare Azzurra portandola all’altare.

Dopo il matrimonio e il trasferimento a Londra anche con il piccolo Davide, il figlio che Guido aveva avuto da un’altra relazione, Azzurra era tornata in convento annunciando la morte di Guido e Davide per un incidente.

L’uscita di scena del personaggio interpretato da Lino Guanciale ha dato il via ad una nuova fase del personaggio interpretato da Francesca Chillemi che ha scoperto anche la parte più riflessiva e profonda di sè.

I fan, ora, sognano il clamoroso ritorno di Lino Guanciale nella fiction. Una speranza che, tuttavia, non ha quasi alcuna possibilità che si concretizzi. Impegnatissimo con tanti progetti, Guanciale si divide tra cinema, televisione e teatro. Il capitolo Che Dio ci aiuti sembra chiuso per sempre.

Tuttavia, la nuova stagione dovrebbe comunque garantire tante sorprese e tanti, nuovi arrivi esattamente com’è accaduto con Don Matteo dopo l’addio di Terence Hill.