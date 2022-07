Franco Bortuzzo lancia una frecciatina a Lulù Selassiè? Il web rumoreggia per una frase e si scaglia contro il padre di Manuel.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è finita da più di due mesi, ma i due ex vipponi continuano ad attirare l’attenzione dei fan che, dopo averli seguiti per mesi nella casa del Grande Fratello vip 6, sognavano un epilogo diverso. Quella che è stata la storia d’amore che ha fatto sognare tutti è finita lo scorso 25 aprile quando Manuel, con un comunicato, ha annunciato la decisione di mettere fine alla relazione con Lulù.

Entrambi stanno andando avanti con le rispettive vite e, stando a quanto raccontato dalla Selassiè nelle ultime interviste, i due non si sono più visti. Nonostante Lulù non faccia più parte della vita di Manuel, i fan della principessa, in una storia pubblicata da Franco Bortuzzo, il padre del nuotatore, hanno letto una frecciatina proprio a Lulù.

Franco Bortuzzo scatena le critiche: la frase che non è piaciuta ai fan di Lulù Selassiè

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, avevano individuato nella frase “come se non co fosse un domani” i vari modi di fare di Lulù. Una frase che Manuel e Lulù avevano utilizzato anche per dichiararsi il reciproco amore. Ancora oggi, i fan dell’ormai ex coppia, pensano immediatamente a Manuel e Lulù quando leggono o ascoltano quelle parole. La stessa frase, oggi, è stata utilizzata da Franco Bortuzzo per pubblicare una foto tra le storie di Instagram scatenando la pronta reazione del web.

La frase che ha fatto infuriare i fan di Lulù che, negli scorsi giorni, ha replicato con eleganza ad una hater, è quella che vedete nella foto qui in alto. Su Twitter, gli utenti hanno puntato il dito contro il padre di Manuel leggendo nella frase utilizzata una frecciatina alla Selassiè.

Sono tanti i commenti da parte degli utenti contro il gesto di Franco Bortuzzo che, secondo il parere del web, avrebbe ironizzato su una frase utilizzata spesso da Manuel e Lulù per parlare del loro amore. Nessuna reazione, invece, da parte della Selassiè che continua a non commentare e a non rilasciare dichiarazioni contro l’ex fidanzato, gli amici e la famiglia di Manuel di cui ha anche parlato recentemente l’ex tronista Andrea Nicole rispondendo agli haters.

Lulù, da parte sua, si sta concentrando sul lavoro e, dopo essere stata assente dai social, è tornata annunciando un progetto che vedrà la luce lunedì 4 luglio.