Manuel Bortuzzo e Lulù: spunta Andrea Nicole, ma la Selassiè pensa a Lui!

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù spunta l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole che sbotta sui social, ma la Selassiè pensa a Lui!

Sono passati due mesi dalla fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ma i fan della coppia non si rassegnano e sperano ancora in un riavvicinamento. Motivo per cui, secondo Andrea Nicole, avrebbe ricevuto critiche sui social dopo aver partecipato ad un evento, in Liguria, al quale era presente anche Manuel Bortuzzo come ha svelato lei stessa. L’ex tronista, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui Manuel, al pianoforte, suonava la canzone di Ultimo “22 settembre” canzone che ha spesso dedicato all’ex fidanzata Lulù Selassiè e che è stata la colonna sonora della loro storia d’amore iniziata proprio con un bacio lo scorso 22 settembre e che è diventato un tatuaggio che Manuel aveva dedicato proprio a Lulù.

Il video pubblicato da Andrea Nicole avrebbe scatenato critiche nei suoi confronti a cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere con un duro sfogo sui social. Silenzio, invece, da parte di Manuel Bortuzzo e di Lulù Selassiè che, pur provando ancora un forte sentimento nei confronti dell’ex fidanzato come ha lasciato intendere lei stessa con vari gesti social, nella giornata di ieri, ha dedicato i suoi pensieri ad una persona importante incontrata proprio nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Andrea Nicole sbotta sui social: c’entrano Manuel Bortuzzo e Lulù che reagiscono così

Con un post pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, Andrea Nicole ha fatto sapere di essere stata inondata dalle critiche per essere apparsa ad un evento insieme a Manuel Bortuzzo.

“Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel Bortuzzo qualche giorno fa. Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo “schifato”. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi × (che non conosco e non voglio conoscere) si sono separati come succede a tantissimi”, ha scritto Nicole.

Andrea Nicole, poi, invita a non denigrare nessuno sostenendo il proprio beniamino senza insultare nessuno ed è ciò che sta facendo Lulù Selassiè da quando è stata lasciata da Manuel Bortuzzo. Lulù non ha mai rivolto una critica a Manuel e, pur andando avanti con la propria vita, continua a restare in silenzio di fronte ai commenti degli haters a cui, tuttavia, risponde con stile quando decide di farlo e lasciandosi andare a gesti social che confermano il grande affetto che nutre ancora per Bortuzzo. Manuel, a sua volta, nelle scorse settimane, ha pubblicamente difeso Lulù con cui ha condiviso una parte importante della sua vita.

Sia Manuel e Lulù, dopo lo sfogo di Andrea Nicole, hanno scelto di non commentare. La Selassiè, in particolare, pur essendo presente sui social, ha deciso di dedicare il proprio pensiero a Gianmaria Antinolfi a cui è legata da un rapporto davvero fraterno.

Per augurare buon compleanno all’imprenditore che è stato la sua spalla all’interno della casa e con cui oggi è molto amica così come è amica della fidanzata Federica Calemma, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso un video dei loro momenti nella casa di Cinecittà come potete vedere dalla foto qui in alto.