Test: sei un buon osservatore? Trova tutte le differenze

Pensi di essere un buon osservatore? Questo test potrebbe far crollare tutte le tue certezze. Trova tutte le differenze, hai soltanto un minuto

Questo test è stato pubblicato qualche tempo fa sull’account ufficiale Twitter della CIA (Central Intelligence Agency). I servizi segreti statunitensi hanno l’abitudine di stuzzicare i propri follower con dei giochi molto simpatici ed appassionanti, proprio come quello che ti proponiamo oggi. Se pensi di essere un buon osservatore, sappi che sei nel posto giusto ma dovrai confermare questa tua abilità, mettendoti alla prova con questo test.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo due figure. Ti sembrano uguali? Non è così. Tra l’immagine in alto e quella in basso ci sono alcune differenze, le hai notate? Quante differenze riesci a trovare in meno di un minuto? Fai partire il cronometro del tuo smartphone e inizia a segnare su un foglio di carta tutte le differenze che trovi. Chissà, un giorno potresti essere reclutato anche tu dalla CIA. Trovi la soluzione del test qui sotto: in bocca al lupo!

La soluzione del test

Quante differenze hai trovato? Il numero totale è nove, le hai notate tutte? Qualora la risposta fosse positiva, sappi che meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere. Questi quiz nascondono spesso un inganno, attraverso alcuni dettagli inseriti nell’immagine soltanto per farti sbagliare. Se hai superato questi ostacoli, vuol dire che sei un eccellente osservatore. Ecco le nove differenze, adesso puoi consultare la soluzione del test.

Se non hai trovato tutte le differenze, non preoccuparti. È molto probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo, vedrai che in futuro riuscirai a migliorare e a rispondere anche tu entro un minuto. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica e che si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto e che tu abbia apprezzato il nostro tentativo di regalarti qualche attimo di svago. Troverai altri quiz del genere nei prossimi giorni sul nostro sito, a presto.