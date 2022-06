Test: queste due immagini ti sembrano uguali? E invece non è così

Queste due immagini potrebbero sembrare uguali, almeno all’apparenza, ma non è così. Mettiti alla prova con questo test di osservazione, vediamo cosa sei in grado di fare

Pensi che queste due immagini siano uguali o hai già notato qualche differenza? La prima osservazione è sempre molto importante perché ci aiuta a distinguere le persone con un grande spirito di osservazione da quelle che, al contrario, ne hanno di meno. O non ce l’hanno proprio! Oggi proveremo a capire se anche tu hai la capacità di osservare due immagini e percepire delle differenze.

Affinché il test sia valido è assolutamente necessario avere un cronometro. Prova a verificare quante differenze troverai in trenta secondi, poi insisti e trovale tutte, continuando a contare i secondi o i minuti. Non è importante quanto tempo impiegherai, purché tu riesca a trovare tutte le differenze. Per quanto riguarda il tempo, è tutta una questione di allenamento.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, è suddivisa in due sezioni simili. In realtà ci sono delle differenze, quali? Ti diamo un piccolo aiuto: le differenze sono quindici. Adesso puoi far partire il cronometro, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Esattamente come tutti gli altri, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un piccolo passatempo che proponiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori. L’intento è quello di regalare a chi ci segue qualche attimo di relax, soprattutto se oggi stai vivendo una di quelle interminabili e noiose giornate lavorative. Qui sotto trovi la soluzione del test, quante differenze hai trovato?

Se ne hai trovate meno di otto, probabilmente hai ancora bisogno di allenarti con altri test simili a questo. Viceversa, qualora il numero di differenze trovate fosse superiore a otto, allora sei stato veramente bravo e meriti i nostri complimenti. Se le hai trovate tutte in trenta secondi, in questo caso non ci resta che inchinarci davanti al tuo infinito genio. Soltanto chi ha capacità di osservazione molto sviluppate ha notato le quindici differenze in meno di trenta secondi.

Il test è terminato ma nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre divertenti e stimolanti come questo.