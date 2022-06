By

Foto di coppia da urlo: spunta il commento per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Lui entrato dal primo giorno nella Casa, lei invece entra in corso d’opera giusta giusta per Natale.

L’imprenditore napoletano ha avuto diversi interessi e flirt nel reality show, ma solo con Federica ha trovato un feeling particolare. E’ una storia nata un po’ più in disparte, magari anche poco commentante in diretta, ma che ha portato a qualcosa di solido e vero.

Gianmaria e Federica pubblicano una foto da urlo, ma ecco che spunta il commento di un ex gieffino. Vediamo insieme di cosa si tratta

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti e trovati all’interno del Grande Fratello Vip. Entrambi napoletani, modelli e anche riservati, hanno imparato ad amarsi e a motivarsi.

A mio parere la coppia più bella nata in questa ultima edizione, Gianmaria e Federica passano il tempo insieme e quando possono si dedicano una bella vacanza. Amano vedere il mondo insieme e non perdono tempo nel pubblicare qualche scatto sul loro Instagram.

Mentre Alfonso Signorini esce allo scoperto con loro, la coppia del Grande Fratello posta una foto da urlo.

Gianmaria e Federica in costume sono seduti sotto una cascata con gli occhiali da sole mentre si godono il fresco. Semplici, complici e con lo stesso modo di scherzare, arrivano per loro un sacco di commenti positivi.

Chi li trova bellissimi, chi li trova molti stilosi e anche chi li invidia. Ma ecco che arriva il commento da una ex gieffina. Si tratta di Lulù Selassié con cui entrambi avevano un ottimo rapporto all’interno della Casa.

Sono delle semplici emoji che però sottolineano il fatto che il loro legame sia ancora vivo nonostante il reality show sia finito.

Proprio qualche settimana fa, la Princesse è andata a trovarli a Napoli e non perdono attimi per sentirsi e aggiornarsi. Gianmaria e Federica sono anche stati molto vicini a Lulù quando è finita la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Spesso abbiamo visto ex coinquilini che se ne sono dette di tutti i colori al di fuori del GF Vip, ma per le Selassié e la coppia nulla è cambiato. Continuano ad avere un rapporto vero e stretto anche nella vita reale, mentre escono i 15 nomi bomba della prossima edizione.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono innamoratissimi e si vede che il loro sentimento è sincero. Anche Lulù con il suo commento sottolinea ciò